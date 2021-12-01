Fortaleza 'comemora' vitória do Flamengo e permanece à frente do Ceará

A boa e velha rivalidade entre Fortaleza e Ceará ganhou mais um capítulo interessante na noite da última terça-feira no Campeonato Brasileiro.

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Em momento ruim na temporada, o Tricolor torceu para o Flamengo no Maracanã. Caso o Alvinegro batesse o Fla no Rio de Janeiro, alcançaria o seu maior rival na classificação.

No momento, o Fortaleza é o 6º colocado, com 52 pontos. O Vozão é o primeiro time fora da zona de Libertadores, na 9ª posição, com 49 pontos.

Jogo a menos

Com o rival por perto, o Fortaleza tem uma boa chance de voltar a abrir distância na próxima sexta-feira, quando encara o Juventude, na Arena Castelão.

Calendário

Além do Jaconero, o Fortaleza tem pela frente o Cuiabá e Bahia. Enquanto isso, o Vozão mede forças com o América-MG e Palmeiras.