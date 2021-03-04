Fortaleza começa trajetória na Copa do Nordeste vencendo o CRB

Crédito: Partida pela 2ª Rodada do Nordestão aconteceu na Arena Castelão (Divulgação

Oficialmente, a temporada 2021 começou para o Fortaleza na noite dessa quarta-feira (3) com o Leão do Pici batendo por 1 a 0 o CRB atuando na Arena Castelão. O único tento da partida válida pela estreia de ambas as equipes na Copa do Nordeste foi marcado por Bruno Melo.>Classificação atualizada da "Lampions League"!FOI NA INSISTÊNCIA​Era notório que o Leão do Pìci tinha um estilo de jogo onde tinha a propriedade da bola por mais tempo e tentava ditar o ritmo ofensivo da partida, "acuando" os alagoanos que se limitavam a recuar as linhas e buscar as saídas na base da velocidade. Na sua melhor oportunidade, o time dirigido por Enderson Moreira finalizou com o estreante Lucas Crispim que, com muito perigo, assustou Edson Mardden ao ver a bola passar rente a sua trave esquerda.

De tanto persistir no aspecto da presença ofensiva, o tento que abriu a conta em Fortaleza veio na bola aérea com a cobrança de escanteio executada por Juninho. O lateral-esquerdo Bruno Melo antecipou a marcação e, encostando o suficiente para mandar no canto oposto, superou Mardden em lance onde a bola ainda tocou na parte interna da trave antes de entrar.

ADMINISTROU...

A volta do intervalo, logo de imediato apresentou um CRB com mudanças de peças e também de atitude no sentido de ter maior energia no ataque para, ao menos, indicar que o time alagoano seria mais ativo também no plano ofensivo. Algo que, na etapa inicial, praticamente não aconteceu.

O início foi promissor principalmente nas bolas aéreas, mas a falta de organização no momento de administrar a posse e coordenar os movimentos para criar chances perigosas prejudicava bastante o Galo da Pajuçara.

... MAS PODIA SER MAIS

Já na reta final do confronto, o aspecto físico pareceu pesar contra os visitantes e trouxe um natural superioridade para o Tricolor do Pici onde a ampliação do marcador esteve bem perto de acontecer. Nas melhores chances, Pablo acertou uma pancada de fora da área que passou perto da trave direita de Edson Mardden além de Bruno Melo, autor do primeiro gol, quase marcar o segundo em cabeçada que explodiu no travessão.FICHA TÉCNICAFORTALEZA 1 x 0 CRB

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Data e hora: 03/03/2021 - 19h30​Árbitro: Diego da Silva Castro (CBF-PI)Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Janystony Ribeiro de Melo (ambos CBF-PI)Cartões amarelos: Pablo (FOR)

GOLS: Bruno Melo (44'/1°T) (1-0)

FORTALEZA (Técnico: Enderson Moreira)

Felipe Alves; Tinga, Wanderson, Quintero e Bruno Melo; Juninho, Pablo (João Pablo, aos 42'/2°T) e Lucas Crispim (Luis Henrique, aos 14'/2°T); Romarinho (Osvaldo, aos 15'/2°T), Wellington Paulista (Carlinhos, aos 38'/2°T) e David (Tiago Orobó, aos 38'/2°T).

CRB (Técnico: Roberto Fernandes)