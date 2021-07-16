Fortaleza com mudanças para encarar o São Paulo

No G-4 do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem um desafio daqueles no fim de semana, quando visita o poderoso São Paulo, no Morumbi.
Embalado pela vitória contra o Corinthians, o Tricolor chega ao solo paulista para tentar sair com três pontos importantes.
Na escalação, o técnico Pablo Vojvoda vai promover a entrada de Marcelo Boeck no gol. Felipe Alves, o titular, está machucado. Outro desfalque é o volante Felipe. Em seu lugar, a aposta do comandante é Ronald.
Confira a provável escalação: Marcelo Boeck, Tinga, Benevenuto, Titi; Ronald, Ederson, Pikachu, Crispim, Matheus Vargas; David e Robson.