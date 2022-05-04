Fortaleza com força máxima para encarar o River Plate

Chegou a hora da decisão. Após alguns dias de expectativa, o Fortaleza está pronto para encarar o River Plate na Arena Castelão.

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Em duelo válido pela fase de grupos da Libertadores, o Leão sabe que apenas a vitória interessa e precisa dos três pontos de qualquer maneira.

Apesar do ímpeto ofensivo que o time necessita, o técnico Pablo Vojvoda entende que o River Plate é um adversário traiçoeiro e que pode complicar a vida do Tricolor.

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A parte positiva é que Pablo Vojvoda terá o elenco completo para montar a melhor estratégia e surpreender o Millonario.

Confira a provável escalação do Fortaleza: Max Walef; Tinga, Benevenuto, Titi (Ceballos); Pikachu, Felipe, Hércules (Zé Welison), Lucas Lima, Lucas Crispim; Romero e Moisés.