Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fortaleza com força máxima para encarar o River Plate

Tricolor vai com o que tem de melhor para encarar o Millonario na Arena Castelão...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 19:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 19:28
Chegou a hora da decisão. Após alguns dias de expectativa, o Fortaleza está pronto para encarar o River Plate na Arena Castelão.
- VEJA A TABELA DA LIBERTADORES
Em duelo válido pela fase de grupos da Libertadores, o Leão sabe que apenas a vitória interessa e precisa dos três pontos de qualquer maneira.
Apesar do ímpeto ofensivo que o time necessita, o técnico Pablo Vojvoda entende que o River Plate é um adversário traiçoeiro e que pode complicar a vida do Tricolor.
Time completo
A parte positiva é que Pablo Vojvoda terá o elenco completo para montar a melhor estratégia e surpreender o Millonario.
Confira a provável escalação do Fortaleza: Max Walef; Tinga, Benevenuto, Titi (Ceballos); Pikachu, Felipe, Hércules (Zé Welison), Lucas Lima, Lucas Crispim; Romero e Moisés.
Crédito: Foto:Divulgação/Fortaleza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados