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Fortaleza chega a marca de quatro jogos sem marcar um gol

Conhecido pelo impeto ofensivo, o técnico Rogério Ceni precisa ajustar a finalização da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 17:30

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 17:30

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O sinal de alerta está mais do que ligado no Fortaleza. Tido como um dos times mais sólidos do futebol nordestino, a equipe de Rogério Ceni não voltou bem na retomada do futebol e coleciona resultados ruins.A principal mudança é o sistema ofensivo. Se o Tricolor costuma envolver seus rivais com facilidade e criar boas possibilidades ao longo dos jogos, atualmente a história é diferente e preocupa a todos.
Nos últimos quatro jogos, o Fortaleza não balançou a rede. Tirando apenas o duelo contra o São Paulo, onde o time criou, nos outros três, o goleiro rival teve pouco trabalho.
Consciente da situação, Ceni trabalha incessantemente nos treinos para tentar reajustar a casa e retomar o caminho da vitória, principalmente o do gol.
O próximo desafio do Fortaleza é o Botafogo. O duelo está marcado para o próximo domingo, na Arena Castelão.

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