Fortaleza chega a marca de quatro jogos sem marcar um gol

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O sinal de alerta está mais do que ligado no Fortaleza. Tido como um dos times mais sólidos do futebol nordestino, a equipe de Rogério Ceni não voltou bem na retomada do futebol e coleciona resultados ruins.A principal mudança é o sistema ofensivo. Se o Tricolor costuma envolver seus rivais com facilidade e criar boas possibilidades ao longo dos jogos, atualmente a história é diferente e preocupa a todos.

Nos últimos quatro jogos, o Fortaleza não balançou a rede. Tirando apenas o duelo contra o São Paulo, onde o time criou, nos outros três, o goleiro rival teve pouco trabalho.

Consciente da situação, Ceni trabalha incessantemente nos treinos para tentar reajustar a casa e retomar o caminho da vitória, principalmente o do gol.