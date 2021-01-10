Fortaleza chega a marca de quatro jogos sem marcar

O sinal de alerta está mais do que ligado dentro do Fortaleza. Na noite do último sábado, o Leão encarou o Grêmio na Arena Fortaleza e ficou no empate sem gols, resultado que manteve o time colado no Z4.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Apesar de ser o primeiro jogo no comando da equipe, Enderson Moreira terá a árdua missão de fazer o sistema ofensivo funcionar na reta final do Brasileirão.
O último gol marcado pelo Fortaleza aconteceu no dia 12 de dezembro, quando a equipe acabou superada pelo Bragantino fora de casa.
Desde o jogo no interior de São Paulo, o Tricolor do Pici disputou quatro partidas (Ceará, Flamengo, Sport e Grêmio) e nada de bola dentro da rede.
A próxima oportunidade para quebrar o jejum de gols será no fim de semana, quando o Fortaleza mede forças com o Internacional, no Beira-Rio.