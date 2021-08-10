Fortaleza avança para a segunda fase do Brasileirão de Aspirantes com melhor campanha do campeonato

Crédito: Karim Georges / Fortaleza EC

Com vitória sobre o maior rival, o Fortaleza fechou a participação na primeira fase do Brasileiro de Aspirantes invicto. Classificado com duas rodadas de antecedência, o Leão do Pici venceu o Ceará por 1 a 0 e chegou aos 22 pontos, com sete vitórias e apenas um empate, tendo a melhor campanha dentre os 16 times da competição nacional.

- É através dela que podemos observar jogadores que possuem o perfil de projeção para o elenco profissional, além de ser uma categoria valiosa para a definição de elenco da próxima temporada - disse Marcelo Paz.Disputando o campeonato pela segunda vez em sua história, a equipe Sub-23 foi 100% integrada com o trabalho da equipe principal, com jogadores que chegaram a atuar no time de cima na temporada 2020, como o goleiro Kennedy, os zagueiros Vinicius, João Paulo, o lateral-direito Vitor Ricardo e o atacante Coutinho.

Para Marcelo Segurado, executivo de futebol com passagens por Ceará e Goiás, o Brasileirão de Aspirantes é importante para o desenvolvimento dos atletas que buscam uma oportunidade no time profissional, além de trazer maturidade aos jogadores, que muitas vezes não atingem seu ápice até os 20 anos, nas categorias de base.