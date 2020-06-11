Fortaleza arrecada R$ 900 mil com pré-venda da nova camisa Tradição

O lançamento da camisa aconteceu no último dia 30, na live solidária “Tradição Mesa Brasil Sesc”, evento que celebrou o primeiro aniversário do inédito título da Copa do Nordeste 2019 e contou com as participações de artistas musicais, ex-jogadores e de Marcelo Paz, presidente do clube.E MAIS:Após exames, Grêmio não apresenta casos da COVID-19Não é só o Fla: confira clubes que tiveram novidades no patrocínio durante a pandemiaReal Madrid divulga novas imagens de obras no Santiago BernabéuInicialmente, o clube daria descontos apenas durante a live, mas em decorrência da grande procura, a promoção foi prorrogada até o dia 8 deste mês. Vale destacar que sócios-torcedores obtiveram 30% de desconto e não-sócios, 10%.

'Sentimos que seria uma ação diferente desde que laçamos a camisa sem revelarmos como seria o layout. Deu para perceber que o torcedor estava com o propósito de nos ajudar, pois a procura foi grande mesmo sem eles saberem o desing do uniforme. Então ficamos atento e notamos um fluxo maior de acesso quando a camisa foi lançada durante a live. Houve também um congestionamento nas nossas redes sociais e nos nossos canais de atendimento ao consumidor e isso fez com que a gente prorrogasse por mais dias a pré-venda, já que muitos torcedores não estavam conseguindo comprar a camisa. Quero agradecer novamente os torcedores do Fortaleza. É uma torcida que sempre nos da suporte, apoio, que ergueu novamente esse clube e que vai continuar nos mantendo nos caminhos das vitórias dentro e fora de campo', contou Marcel Pinheiro, diretor de marketing do clube.