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futebol

Fortaleza arrecada R$ 900 mil com pré-venda da nova camisa Tradição

Novo manto foi lançado no último fim de semana e caiu no gosto da torcida Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 18:06

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 18:06

Crédito: Divulgação/Gustavo Simões/Fortaleza
O lançamento da camisa aconteceu no último dia 30, na live solidária “Tradição Mesa Brasil Sesc”, evento que celebrou o primeiro aniversário do inédito título da Copa do Nordeste 2019 e contou com as participações de artistas musicais, ex-jogadores e de Marcelo Paz, presidente do clube.E MAIS:Após exames, Grêmio não apresenta casos da COVID-19Não é só o Fla: confira clubes que tiveram novidades no patrocínio durante a pandemiaReal Madrid divulga novas imagens de obras no Santiago BernabéuInicialmente, o clube daria descontos apenas durante a live, mas em decorrência da grande procura, a promoção foi prorrogada até o dia 8 deste mês. Vale destacar que sócios-torcedores obtiveram 30% de desconto e não-sócios, 10%.
'Sentimos que seria uma ação diferente desde que laçamos a camisa sem revelarmos como seria o layout. Deu para perceber que o torcedor estava com o propósito de nos ajudar, pois a procura foi grande mesmo sem eles saberem o desing do uniforme. Então ficamos atento e notamos um fluxo maior de acesso quando a camisa foi lançada durante a live. Houve também um congestionamento nas nossas redes sociais e nos nossos canais de atendimento ao consumidor e isso fez com que a gente prorrogasse por mais dias a pré-venda, já que muitos torcedores não estavam conseguindo comprar a camisa. Quero agradecer novamente os torcedores do Fortaleza. É uma torcida que sempre nos da suporte, apoio, que ergueu novamente esse clube e que vai continuar nos mantendo nos caminhos das vitórias dentro e fora de campo', contou Marcel Pinheiro, diretor de marketing do clube.
A versão 2020 da camisa Tradição pode ser comprada acessando o link https://www.tradicao2020.com.br/
Durante o período de competições paralisadas, o Fortaleza vem buscando maneiras de continuar próximo de seu torcedor. Além de diversas ações interativas nas redes sociais, o clube ainda vem realizando uma série de lives com conteúdos variados em seu canal de YouTube, além de ingressar no cenário de esportes eletrônicos com times virtuais de futebol. E MAIS:

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