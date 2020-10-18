Fortaleza aproveita aniversário para lançar novo uniforme

No dia em que chega ao 102º aniversário da sua história, o Fortaleza aproveitou a data para fazer o lançamento de um uniforme que tem como ponto central as origens de inspiração para sua fundação.

Batizado de 'Les Bleus' (os azuis, em francês), o design em tom azul e com o símbolo retrô do clube da capital cerarense relembram as inspirações de Alcides Santos, patrono do futebol no estado e fundador do Leão do Pixi, que trouxe de sua moradia na França o desejo de popularizar o esporte na região. Não à toa, aliás, as cores do clube se tornaram justamente as mesmas pertencentes a bandeira da França.

Já para os goleiros do elenco dirigido por Rogério Ceni, o apelido de Ice Man (homem de gelo) dado pelos torcedores do Fortaleza mediante a frieza no trabalho com os pés rendeu, inclusive, uma homenagem com a tonalidade de azul mais parecida justamente com o gelo.