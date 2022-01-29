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Fortaleza apresenta uniforme para a Copa do Nordeste 2022

Camisa faz homenagem as areias coloridas da região e que são mundialmente conhecidas...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 13:11

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2022 às 13:11
Novo uniforme do Fortaleza para a Copa do Nordeste 2022, Duna e Falésia é uma grande homenagem às belezas culturais e artísticas do Estado. O nome do mais novo Manto Tricolor faz referência a paisagem presente em grande parte do litoral cearense e a ao grande céu sem fim guiado pelo mar.Os traços criativos correspondem a ciclogravura, arte 100% cearense que surgiu em 1950 na praia de Majorlândia, no município de Aracati, através de seus moradores que tinham areias das mais variadas cores e tons ao seu redor. Além de internacionalmente conhecida, as garrafinhas coloridas de areia e embelezados com seus desenhos encantam diversas exposições Brasil à fora.
Gerente de Projetos da Leão 1918, marca própria do Fortaleza, Bruno Bayma complementa sobre as inspirações que fizeram parte da criação do uniforme.
- É também uma grande homenagem a nossas belezas naturais, onde nossas dunas e falésias atraem turistas e investimentos para nosso estado, além de ser reconhecido pela sua beleza. Isso é um dom do nosso povo que consegue, através do nosso chão e da nossa areia, transformar nossa cultura em arte.
Toda a linha de Duna e Falésia estará nos quiosques da Arena Castelão, localizadas nos setores Premium e Bossa Nova, para venda, na partida entre Fortaleza e Sousa´-PB, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. Modelos femininos custam R$ 219,90, já os masculinos custam R$ 239,90. Linha juvenil e kis infantis estão disponíveis, assim como tamanho especial.
Crédito: Foto:CirandaMídia/FortalezaEC

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