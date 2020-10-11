Fortaleza apresenta campanha ruim como visitante no Brasileirão

Uma das principais forças do Nordeste nos últimos tempos é o Fortaleza. Em seu segundo ano na elite do futebol nacional, o Leão começa a sonhar com a zona de classificação da Libertadores e busca o melhor equilíbrio dentro dos jogos.Um dos pontos que o Leão precisa melhorar nesta edição do Brasileiro é o papel como visitante. Em oito jogos, a equipe venceu apenas um duelo, desempenho que impede uma evolução na tabela de classificação.