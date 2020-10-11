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futebol

Fortaleza apresenta campanha ruim como visitante no Brasileirão

Em oito partidas fora de casa, o Leão venceu apenas uma vez e colecionou empates...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 17:18

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 17:18

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Uma das principais forças do Nordeste nos últimos tempos é o Fortaleza. Em seu segundo ano na elite do futebol nacional, o Leão começa a sonhar com a zona de classificação da Libertadores e busca o melhor equilíbrio dentro dos jogos.Um dos pontos que o Leão precisa melhorar nesta edição do Brasileiro é o papel como visitante. Em oito jogos, a equipe venceu apenas um duelo, desempenho que impede uma evolução na tabela de classificação.
Conhecido pelo estilo ofensivo de armar a equipe, o ataque marcou oito gols, sendo que três saíram na mesma partida, quando o Fortaleza bateu o Goiás, o lanterna. Já a defesa tomou sete tentos.
Após 15 jogos disputados, o Fortaleza é o 8º colocado, com 22 pontos. O próximo jogo fora de casa é no dia 7 de novembro, quando encara o Athletico, na Arena da Baixada.
Veja o desempenho do Fortaleza como visitante:
São Paulo 0 x 1 FortalezaGoiás 1 x 3 FortalezaCorinthians 1 x 1 FortalezaCeará 1 x 0 FortalezaFlamengo 2 x 1 FortalezaGrêmio 1 x 1 FortalezaSantos 1 x 1 FortalezaCoritiba 0 x 0 Fortaleza

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