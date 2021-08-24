Fortaleza aposta no retrospecto contra paulistas para encarar o São Paulo

Após dois empates no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza desligou a chave do torneio nacional e agora foca na Copa do Brasil, onde tem jogo decisivo contra o São Paulo na quarta-feira.
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Para o primeiro jogo da eliminatória, o Tricolor se apega ao desempenho contra os paulistas nesta temporada, onde é praticamente impecável.
Nos cinco duelos disputados pelo Campeonato Brasileiro no futebol paulista, o Fortaleza soma quatro vitórias e um empate.
Diante do próprio São Paulo, o Fortaleza encarou o Tricolor Paulista no Morumbi e venceu por 1 a 0 com gol de Robson.