Fortaleza aposta no retrospecto contra paulistas para encarar o São Paulo

Crédito: Fortaleza venceu quatro jogos e empatou um diante dos paulistas (Cesar Greco / Palmeiras

Após dois empates no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza desligou a chave do torneio nacional e agora foca na Copa do Brasil, onde tem jogo decisivo contra o São Paulo na quarta-feira.

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Para o primeiro jogo da eliminatória, o Tricolor se apega ao desempenho contra os paulistas nesta temporada, onde é praticamente impecável.

Nos cinco duelos disputados pelo Campeonato Brasileiro no futebol paulista, o Fortaleza soma quatro vitórias e um empate.