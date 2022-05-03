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futebol

Fortaleza aposta na Arena Castelão para vencer o River Plate

Nos últimos três jogos, o Tricolor venceu os adversários e agora quer a quarta vitória seguida...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 18:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 18:59
Na próxima quinta-feira, o Fortaleza volta a campo pela Libertadores da América e mede forças diante do River Plate, na Arena Castelão.
- VEJA A TABELA DA LIBERTADORES
Com apenas três pontos conquistados, o time de Pablo Vojvoda precisa vencer o seu jogo caso queira sonhar com uma vaga no mata-mata continental.
Arena Castelão
Para obter os pontos decisivos na Libertadores, o Fortaleza vai se apoiar na força da Arena Castelão, que certamente vai estar lotada.
Nas últimas três partidas, o Tricolor venceu os adversários (3 x 0 Vitória, 4 x 0 Caucaia e 2 x 1 Alianza Lima). Sendo assim, o time de Vojvoda vai em busca da quarta vitória consecutiva.
A última derrota do Fortaleza em casa ocorreu diante do Cuiabá, na estreia do Campeonato Brasileiro.
Crédito: Foto:StephanEilert/AFP

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