Fortaleza aposta na Arena Castelão para vencer o River Plate

Na próxima quinta-feira, o Fortaleza volta a campo pela Libertadores da América e mede forças diante do River Plate, na Arena Castelão.

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Com apenas três pontos conquistados, o time de Pablo Vojvoda precisa vencer o seu jogo caso queira sonhar com uma vaga no mata-mata continental.

Arena Castelão

Para obter os pontos decisivos na Libertadores, o Fortaleza vai se apoiar na força da Arena Castelão, que certamente vai estar lotada.

Nas últimas três partidas, o Tricolor venceu os adversários (3 x 0 Vitória, 4 x 0 Caucaia e 2 x 1 Alianza Lima). Sendo assim, o time de Vojvoda vai em busca da quarta vitória consecutiva.

A última derrota do Fortaleza em casa ocorreu diante do Cuiabá, na estreia do Campeonato Brasileiro.