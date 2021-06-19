Fortaleza aposta na Arena Castelão para bater o Fluminense

Após empatar com o Atlético-GO fora de casa, o Fortaleza retoma as ações no Campeonato Brasileiro e mira o duelo contra o Fluminense.
Consciente que o adversário é um dos postulantes a primeira colocação no torneio, o técnico Pablo Vojvoda e elenco apostam no desempenho como mandante no torneio nacional.
Nos dois confrontos dentro de casa, o Fortaleza venceu e um deles com direito a goleada no Internacional por 5 a 1. A outra vitória foi em cima do Sport, por 1 a 0.
Liderança
Com 10 pontos conquistados, o Fortaleza aparece na liderança do Brasileirão de maneira isolada.