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Fortaleza aposta em invencibilidade de Vojvoda para estreia no Brasileirão

Desde a sua chegada ao clube, o argentino conseguiu quatro vitórias, um empate e faturou o estadual...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 19:49

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 19:49

Crédito: Treinador comandou seu primeiro treino na última segunda-feira (10 (Leonardo Moreira/FEC)
Após escapar do rebaixamento para a Série B na rodada final da última edição do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza que escrever uma nova história nesta temporada.
+ City zoado, Kanté idolatrado e mais: os memes do título da Champions do Chelsea
O primeiro desafio do Leão é o Atlético-MG, um dos times postulantes ao título. Mesmo assim, o ânimo para conseguir um bom resultado é imenso dentro do grupo.
Um dos motivos para a confiança é o desempenho desde a chegada do técnico Pablo Vojvoda, que ainda não sabe o que é perder.
No total, ele disputou cinco partidas e obteve quatro vitórias, um empate e colocou o título estadual na conta.
Confira a provável escalação: Felipe Alves, Tinga, Benevenuto, Titi, Carlinhos; Éderson, Felipe, Matheus Vargas; Robson, David, Wellington Paulista.

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