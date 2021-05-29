Fortaleza aposta em invencibilidade de Vojvoda para estreia no Brasileirão

Crédito: Treinador comandou seu primeiro treino na última segunda-feira (10 (Leonardo Moreira/FEC)

Após escapar do rebaixamento para a Série B na rodada final da última edição do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza que escrever uma nova história nesta temporada.

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O primeiro desafio do Leão é o Atlético-MG, um dos times postulantes ao título. Mesmo assim, o ânimo para conseguir um bom resultado é imenso dentro do grupo.

Um dos motivos para a confiança é o desempenho desde a chegada do técnico Pablo Vojvoda, que ainda não sabe o que é perder.

No total, ele disputou cinco partidas e obteve quatro vitórias, um empate e colocou o título estadual na conta.