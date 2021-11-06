Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fortaleza aposta em bom retrospecto contra os paulistas na temporada para vencer o Corinthians
futebol

Fortaleza aposta em bom retrospecto contra os paulistas na temporada para vencer o Corinthians

Em confronto direto na Neo Química Arena pela 30ª rodada do Brasileirão-2021, duelo é decisivo para a equipe cearense que briga por vaga entre os quatro primeiros...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2021 às 14:02

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 14:02

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza
Neste sábado, o Fortaleza visita o Corinthians, na Neo Química Arena, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em confronto direto por vaga na Libertadores, o Leão do Pici, atual quinto colocado com 48 pontos, aposta no bom retrospecto contra os paulistas nesta temporada para retomar a posição entre os quatro primeiros colocados da tabela.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Ferramenta aponta os 10 jogadores mais valiosos do Brasileirão; veja ranking
Em 2021, o tricolor tem um retrospecto favorável quando enfrenta os times paulistas e detém uma invencibilidade. No Brasileiro, o Fortaleza venceu Corinthians e RB Bragantino, no Castelão, e, fora de casa, bateu o São Paulo e o Palmeiras. O Santos foi o único que não perdeu para o time de Vojvoda, e empatou por 1 a 1, no primeiro turno. Na Copa do Brasil, o time cearense ainda eliminou o São Paulo, na fase de quartas de final.
O desempenho contra os times de São Paulo está longe de ser o único feito expressivo da equipe treinada por Vojvoda nesta temporada. Além da excelente campanha no Brasileirão, que é a melhor de um clube nordestino no formato atual, o Leão do Pici já assegurou uma vaga na Sul-Americana do ano que vem e busca se manter no topo para disputar a Copa Libertadores pela primeira vez. Na quinta colocação, a equipe cearense tem 48 pontos, um atrás do Red Bull Bragantino, quarto colocado, mas que ainda tem um jogo a mais.
Na temporada de 2021, o clube tem chance de continuar fazendo história. Caso termine o Brasileirão no G-4, será a primeira vez que um clube do Nordeste fica entre os quatro primeiros colocados no formato de pontos corridos. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, falou sobre o momento atual da instituição e destacou a campanha no ano.
- Quando comparamos o nosso orçamento com os de grandes clubes do país é só um motivo a mais para valorizarmos a campanha da nossa equipe nesta temporada. Evidente que ainda estamos com os pés no chão e temos consciência do quão é o Campeonato Brasileiro, principalmente nesta reta final, mas o fato de estarmos brigando por uma vaga na Libertadores mostra que estamos no caminho certo - destacou o dirigente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados