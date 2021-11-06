Fortaleza aposta em bom retrospecto contra os paulistas na temporada para vencer o Corinthians

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza

Neste sábado, o Fortaleza visita o Corinthians, na Neo Química Arena, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em confronto direto por vaga na Libertadores, o Leão do Pici, atual quinto colocado com 48 pontos, aposta no bom retrospecto contra os paulistas nesta temporada para retomar a posição entre os quatro primeiros colocados da tabela.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em 2021, o tricolor tem um retrospecto favorável quando enfrenta os times paulistas e detém uma invencibilidade. No Brasileiro, o Fortaleza venceu Corinthians e RB Bragantino, no Castelão, e, fora de casa, bateu o São Paulo e o Palmeiras. O Santos foi o único que não perdeu para o time de Vojvoda, e empatou por 1 a 1, no primeiro turno. Na Copa do Brasil, o time cearense ainda eliminou o São Paulo, na fase de quartas de final.

O desempenho contra os times de São Paulo está longe de ser o único feito expressivo da equipe treinada por Vojvoda nesta temporada. Além da excelente campanha no Brasileirão, que é a melhor de um clube nordestino no formato atual, o Leão do Pici já assegurou uma vaga na Sul-Americana do ano que vem e busca se manter no topo para disputar a Copa Libertadores pela primeira vez. Na quinta colocação, a equipe cearense tem 48 pontos, um atrás do Red Bull Bragantino, quarto colocado, mas que ainda tem um jogo a mais.

Na temporada de 2021, o clube tem chance de continuar fazendo história. Caso termine o Brasileirão no G-4, será a primeira vez que um clube do Nordeste fica entre os quatro primeiros colocados no formato de pontos corridos. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, falou sobre o momento atual da instituição e destacou a campanha no ano.