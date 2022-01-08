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Fortaleza anuncia renovação contratual com o goleiro Marcelo Boeck

Trajetória do arqueiro de 37 anos de idade no Leão do Pici caminha para o seu sexto ano...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 14:56

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 14:56

Um dos nomes mais icônicos no atual elenco do Fortaleza, o goleiro Marcelo Boeck teve a continuidade de sua história no Leão do Pici garantida nesse sábado (8) por conta do anúncio feito pela tricolor através das redes sociais.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO time da capital cearense anunciou o prolongamento do vínculo entre as partes até o fim de 2022, tendo como opções para o gol ao técnico Juan Pablo Vojvoda, além de Boeck, nomes como Felipe Alves, Max Walef e Fernando Miguel.
Aos 38 anos de idade, Boeck chegou ao Fortaleza em 2017 e pode se considerar privilegiado. Isso porque ele participou de todo o processo evolutivo do clube dentro e fora das quatro linhas, desde a consolidação da gestão de Marcelo Paz, passando pela chegada de Rogério Ceni e a tradução do trabalho estruturado em resultados crescentes.
Na trajetória que caminha para a sua sexta temporada, o experiente arqueiro acumula 139 partidas (retrospecto de 67 vitórias, 37 empates e 35 reveses) com cinco títulos: três edições do Campeonato Cearense (2019, 2020 e 2021), uma taça da Copa do Nordeste (2019) e o Brasileirão da Série B no ano de 2018.
Crédito: Divulgação/Fortaleza

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