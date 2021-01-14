Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fortaleza anuncia Renata Kóki como consultora técnica do futebol feminino

Ex-atleta da seleção Brasileira fecha contrato de um ano com as Leoas...

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 21:54

Crédito: Divulgação/Fortaleza
O Fortaleza Esporte Clube anunciou no início desta semana a ex-zagueira da seleção brasileira, Renata Kóki, como nova consultora técnica do futebol feminino. Com grande experiência na área, Renata fechou com as Leoas para a temporada 2021, período em que a equipe tricolor vai disputar o Campeonato Cearense, o Brasileiro Sub-18 e possivelmente o Campeonato Brasileiro da Série A2.
Renata Aparecida da Costa, 34 anos de idade, foi apresentada para o elenco no começo da semana, em treino realizado no CT Ribamar Bezerra. Além de ex-atleta, a profissional já foi auxiliar técnica e coordenadora do E.C Iranduba-AM e no 3B Sport-AM, este último exerceu também a função de gerente de futebol e supervisora.
Fazer as Leoas mais fortes é a grande meta da nova consultora técnica. 'Implantar uma metodologia para um clube com a grandeza do Fortaleza, ter um futebol feminino forte e profissional. O Fortaleza teve uma campanha muito boa na A2 e por pouco não conseguimos o acesso. Espero que com a nova visão das atletas, possamos alcançar o nosso objetivo', disse Renata.
'Algumas mudanças serão feitas em relação a disciplina para tentar mudar a visão das atletas deixando o amadorismo de lado. O futebol feminino vem crescendo e a primeira mudança tem que ser da atleta. Em termos de estrutura, temos um bom local para treinamento. Fiz meu primeiro acompanhamento no treino com as meninas e gostei de saber que estão bem amparadas', finalizou a profissional.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados