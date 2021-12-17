Fortaleza anuncia o zagueiro Brayan Ceballos

A noite de quinta-feira reservou ao torcedor do Fortaleza a chegada do zagueiro Brayan Ceballos, que estava no Deportes Quindío-COL.

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Aos 20 anos, ele chega sob a indicação de Pablo Vojvoda, que ficou impressionado com o desemprenho do colombiano.

Apesar da pouca idade, dentro do Fortaleza a expectativa é alta pelo deu potencial, já que devido a baixa idade, ele pode ser negociado no futuro.

De acordo com o Tricolor do Pici, Brayan Ceballos assinou com o clube brasileiro até dezembro de 2024 e foi comprado 60% dos direitos federativos.

‘Um zagueiro destro que tem como pontos fortes jogo aéreo ofensivo e defensivo muito bons. É rápido e tem uma capacidade de recomposição e no um contra a um defensiva muito boa. É um atleta que faz parte da Seleção Colombiana Sub-20. Estava sendo monitorado pelo futebol europeu e da América do Norte. Vem contribuir para o Fortaleza ,elevar o nível da dinâmica para o nosso setor defensivo e com certeza vai nos ajudar bastante’, afirmou o vice-presidente, Alex Santiago ao site oficial.

Segundo Reforço

Antes de fechar com Ceballos, o Fortaleza havia anunciado no começo da semana, o zagueiro/lateral Anthony Landázuri.