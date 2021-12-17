Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fortaleza anuncia o zagueiro Brayan Ceballos

Defensor colombiano de 20 anos assinou com o Leão até dezembro de 2024...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2021 às 22:49

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 22:49

A noite de quinta-feira reservou ao torcedor do Fortaleza a chegada do zagueiro Brayan Ceballos, que estava no Deportes Quindío-COL.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Aos 20 anos, ele chega sob a indicação de Pablo Vojvoda, que ficou impressionado com o desemprenho do colombiano.
Apesar da pouca idade, dentro do Fortaleza a expectativa é alta pelo deu potencial, já que devido a baixa idade, ele pode ser negociado no futuro.
De acordo com o Tricolor do Pici, Brayan Ceballos assinou com o clube brasileiro até dezembro de 2024 e foi comprado 60% dos direitos federativos.
‘Um zagueiro destro que tem como pontos fortes jogo aéreo ofensivo e defensivo muito bons. É rápido e tem uma capacidade de recomposição e no um contra a um defensiva muito boa. É um atleta que faz parte da Seleção Colombiana Sub-20. Estava sendo monitorado pelo futebol europeu e da América do Norte. Vem contribuir para o Fortaleza ,elevar o nível da dinâmica para o nosso setor defensivo e com certeza vai nos ajudar bastante’, afirmou o vice-presidente, Alex Santiago ao site oficial.
Segundo Reforço
Antes de fechar com Ceballos, o Fortaleza havia anunciado no começo da semana, o zagueiro/lateral Anthony Landázuri.
Crédito: BrayanCeballosfoianunciadopeloFortaleza(Divulgação/Fortaleza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados