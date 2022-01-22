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futebol

Fortaleza anuncia Moisés e vê Silvio Romero vestir a camisa do clube

Reforços ofensivos do Leão do Pici chegam para temporada histórica onde equipe disputará, pela primeira vez, a Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 16:22

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 16:22

O dia foi de boas notícias para o Fortaleza com relação a nomes chegando para o sistema ofensivo do Leão com o anúncio da contratação de Moisés, vindo da Ponte Preta, e viu o argentino Silvio Romero vestindo pela primeira vez a camisa do clube.>O LANCE!, agora, também está presente no TikTokEm relação ao atleta vindo do futebol paulista, o interesse do Fortaleza rapidamente evoluiu nos últimos dias para o acordo onde o clube adquiriu 90% dos direitos federativos do avante de 25 anos de idade e acertou vínculo até 2024.
Curiosamente, o anúncio ocorreu depois da cunhada do atleta postar nas redes sociais que o jogador estava acertada com o clube, posteriormente excluíndo a postagem de suas redes sociais. E o Tricolor aproveitou a oportunidade para fazer uma brincadeira no vídeo divulgado para oficializar o acerto. Outra novidade
Além de Moisés, outra figura do ataque do Fortaleza que já estava previamente anunciada vestiu, pela primeira vez, a camisa do Leão nesta semana. O acordo com o argentino Silvio Romero, nome de 33 anos de idade que vem por empréstimo do Independiente-ARG.
Na chegada ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, o jogador foi celebrado por alguns torcedores do Tricolor que estavam presentes e aproveitaram, inclusive, para dar alguns presentes em alusão ao clube, aceitos prontamente por Silvio.
Crédito: Divulgação/FortalezaEC

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