Fortaleza anuncia Moisés e vê Silvio Romero vestir a camisa do clube

O dia foi de boas notícias para o Fortaleza com relação a nomes chegando para o sistema ofensivo do Leão com o anúncio da contratação de Moisés, vindo da Ponte Preta, e viu o argentino Silvio Romero vestindo pela primeira vez a camisa do clube.>O LANCE!, agora, também está presente no TikTokEm relação ao atleta vindo do futebol paulista, o interesse do Fortaleza rapidamente evoluiu nos últimos dias para o acordo onde o clube adquiriu 90% dos direitos federativos do avante de 25 anos de idade e acertou vínculo até 2024.

Curiosamente, o anúncio ocorreu depois da cunhada do atleta postar nas redes sociais que o jogador estava acertada com o clube, posteriormente excluíndo a postagem de suas redes sociais. E o Tricolor aproveitou a oportunidade para fazer uma brincadeira no vídeo divulgado para oficializar o acerto. Outra novidade

Além de Moisés, outra figura do ataque do Fortaleza que já estava previamente anunciada vestiu, pela primeira vez, a camisa do Leão nesta semana. O acordo com o argentino Silvio Romero, nome de 33 anos de idade que vem por empréstimo do Independiente-ARG.

Na chegada ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, o jogador foi celebrado por alguns torcedores do Tricolor que estavam presentes e aproveitaram, inclusive, para dar alguns presentes em alusão ao clube, aceitos prontamente por Silvio.