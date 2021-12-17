Fortaleza anuncia cursos licenciados em parceria com Futebol Interativo

Na última terça-feira, o Fortaleza anunciou a Laion Academy, seu novo produto licenciado. Criado em parceria com a startup Futebol Interativo, a oferta de uma academia online e presencial de cursos é especializada em educação para o futebol.

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Inicialmente, a Laion Academy conta com três cursos ministrados integralmente por profissionais do Fortaleza, sendo dois deles online e um presencial. Com esse movimento, o Leão do Pici pretende capacitar novos profissionais para atuarem no futebol de alto nível e compartilhar os conhecimentos daqueles que fazem parte de uma equipe e de uma gestão vitoriosa, sendo um case de sucesso do clube.

Os cursos trazem temáticas sobre gestão e comissão técnica, com modalidades e cargas horárias diferentes para cada curso. Confira abaixo: DNA Tricolor: Um curso totalmente online com carga horária de 80h, voltado para aqueles que sonham em atuar como parte de comissões técnicas ou que já atuam na área, mas buscam aprimorar sua expertise aprendendo com quem atua em alto nível.

Especialização Executiva do Leão: Gestão e inovação são parte importante da ascensão do clube. E para continuar com o legado, novos gestores serão capacitados pelos profissionais do clube em um curso de especialização no tema, com 120h online.

Imersão do Leão: Para aqueles que buscam uma experiência única, a formação de Imersão & Prática é o mais recomendado. 100% presencial no Centro de Excelência do Fortaleza, são três dias de aulas teóricas e práticas com profissionais da equipe, utilizando toda a estrutura disponível.