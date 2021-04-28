Fortaleza ainda não tem prazo para novo técnico

Crédito: Mateus Dantas

A busca por um novo técnico do Fortaleza continua alta. Após demitir Enderson Moreira, o Leão tenta encontrar no mercado um profissional que possa juntar o bom desempenho em campo com bons resultados.

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Sem definir um prazo, a expectativa da diretoria comandada por Marcelo Paz é que o clube feche com um profissional o quanto antes, pois assim ele teria tempo de estruturar e montar o time para o Campeonato Brasileiro.

Era Rogério Ceni

Após a saída de Rogério Ceni, que desta vez trocou o Leão pelo Flamengo, o Fortaleza não conseguiu se firmar com um novo treinador.