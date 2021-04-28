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futebol

Fortaleza ainda não tem prazo para novo técnico

Sem cravar uma data, a diretoria de Marcelo Paz tenta encontrar um substituto para o lugar de Enderson Moreira...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 18:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 18:42
Crédito: Mateus Dantas
A busca por um novo técnico do Fortaleza continua alta. Após demitir Enderson Moreira, o Leão tenta encontrar no mercado um profissional que possa juntar o bom desempenho em campo com bons resultados.
+ Chelsea pensa em opções para o ataque, Sancho atrai o interesse de gigante inglês… O Dia do Mercado
Sem definir um prazo, a expectativa da diretoria comandada por Marcelo Paz é que o clube feche com um profissional o quanto antes, pois assim ele teria tempo de estruturar e montar o time para o Campeonato Brasileiro.
Era Rogério Ceni
Após a saída de Rogério Ceni, que desta vez trocou o Leão pelo Flamengo, o Fortaleza não conseguiu se firmar com um novo treinador.
Nos últimos quatro meses, o Tricolor teve em seu banco de reservas Marcelo Chamusca e Enderson Moreira. Ambos não agradaram.

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