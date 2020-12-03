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futebol

Fortaleza ainda não embalou com Marcelo Chamusca

Nos cinco jogos que dirigiu a equipe, o treinador venceu apenas um duelo...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 16:59

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 16:59

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC
Após a saída de Rogério Ceni, a diretoria do Fortaleza entrou no mercado para buscar um novo técnico e escolheu Marcelo Chamusca, que fazia um bom trabalho no comando do Cuiabá, na Série B.Diante da tentativa ousada, Marcelo Paz e Cia esperavam que o time reagisse de maneira rápida e permanecesse firme na metade de cima da classificação.
Depois de seis jogos a história é bem diferente. Com exceção do Bahia, quando Marcos Marcone dirigiu a equipe, Chamusca ficou à beira do campo em cinco oportunidades e venceu apenas uma.
O que pesa na conta do recém-contratado é a cota de empates. Diante de Vasco da Gama, Goiás e Corinthians, o Leão não conseguiu vencer e apenas empatou. O único revés foi contra o São Paulo, postulante ao título.
Com 30 pontos conquistados, o Fortaleza aparece na 9ª colocação e só volta a campo no dia 12 de dezembro, quando encara o Bragantino, fora de casa.

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