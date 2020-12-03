Fortaleza ainda não embalou com Marcelo Chamusca

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Após a saída de Rogério Ceni, a diretoria do Fortaleza entrou no mercado para buscar um novo técnico e escolheu Marcelo Chamusca, que fazia um bom trabalho no comando do Cuiabá, na Série B.Diante da tentativa ousada, Marcelo Paz e Cia esperavam que o time reagisse de maneira rápida e permanecesse firme na metade de cima da classificação.

Depois de seis jogos a história é bem diferente. Com exceção do Bahia, quando Marcos Marcone dirigiu a equipe, Chamusca ficou à beira do campo em cinco oportunidades e venceu apenas uma.

O que pesa na conta do recém-contratado é a cota de empates. Diante de Vasco da Gama, Goiás e Corinthians, o Leão não conseguiu vencer e apenas empatou. O único revés foi contra o São Paulo, postulante ao título.