Forster surpreende contra Coritiba e surge como boa opção para Barroca na lateral-esquerda do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Atuando improvisado na lateral esquerda, Rafael Forster surpreendeu o torcedor na vitória do Botafogo sobre o Coritiba, de virada, no Couto Pereira. O jogador teve uma atuação defensiva sólida e ainda foi importante no ataque, chegando sempre para apoiar o setor ofensivo.

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Forster vinha sendo reserva no Botafogo e, com Victor Luís suspenso, ganhou uma oportunidade improvisado na lateral-esquerda. Deu certo. O jogador teve uma boa atuação e se destacou, principalmente, em suas subidas ao ataque desde os primeiros minutos de jogo. Além disso, foi dele o chute em que Matheus Salles desviou com a mão, originando o pênalti da virada do Botafogo.

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O meia vai se mostrando um jogador importante para o elenco. Polivalente, Rafael surge agora como opção na lateral, além das funções de zagueiro e volante que já vinha desempenhando no Glorioso. Após a partida, Forster vibrou com o resultado nas redes sociais.

- O impossível é a desculpa dos fracos! Vamos todos comemorar essa vitória, desfrutar esse momento. Semana que vem continuaremos com nossa luta. #vamosfogo #juntosateofim – escreveu Rafael Forster.