Formiga retorna, e equipe feminina do São Paulo inicia sequência decisiva contra o Red Bull Bragantino

Crédito: Gabriela Montesano/saopaulofc.net

Em reta final da primeira fase do Paulista Feminino, o São Paulo inicia uma série de três jogos decisivos nesta quarta-feira. Às 15h, o Tricolor enfrenta o Red Bull Bragantino no CFA Laudo Natel, em Cotia. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A equipe feminina vem de uma sequência de seis vitórias seguidas e ocupa a segunda posição na tabela com 21 pontos. A campanha da equipe de Lucas Piccinato no momento é de sete vitórias e uma derrota.

Para avançar para a próxima fase, o time são-paulino vai em busca de mais um resultado positivo contra um adversário direto na luta por vaga na semifinal. Na sequência, o time enfrenta o Palmeiras, no dia 10, e fecha a primeira etapa da competição contra a Ferroviária, no dia 13 de outubro.

Nesta terça-feira, com um treino no período da manhã, o Tricolor fechou a preparação para a partida da nona rodada do estadual no Complexo Social do Morumbi e Lucas Piccinato relacionou 20 jogadoras. Formiga, recuperada de dores no tendão, está de volta.