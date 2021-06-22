Formiga relembra início no São Paulo e projeta pós-carreira no clube

A volante Formiga foi apresentada como novo reforço do São Paulo para o futebol feminino. Além de falar sobre os motivos que a fizeram retornar ao Tricolor, a experiente jogadora também comentou sobre o seu começo de carreira no clube do Morumbi.

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Com a camisa são-paulina, a meia foi campeão brasileira (1997) e paulista (1997 e 1999). Em duas temporadas, a atleta conquistou três títulos e atuou em vinte partidas, sendo dezenove vitórias e apenas um empate, sem nenhuma derrota no currículo.

Quem deve ser o titular do ataque do São Paulo na vaga de Luciano? Vote na enquete! - Em 1997 treinávamos em Indaiatuba, depois passamos a vir para São Paulo. Sempre tivemos o apoio do São Paulo, era uma diferença incrível para outras equipes. Nessa época, o clube era a base da Seleção Brasileira. Acredito que todos os títulos que o São Paulo ganhou nessa época foi justamente por termos tido apoio, suporte. Acredito que agora não será diferente, está no caminho, e espero de verdade poder trazer alegria para esse clube novamente, ganhar títulos, e que a cada dia esse clube venha a crescer mais - disse.