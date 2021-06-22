Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Formiga relembra início no São Paulo e projeta pós-carreira no clube

Volante voltou ao Tricolor depois de 21 anos e falou sobre a sua primeira passagem no Morumbi. Projeto de uma carreira fora do campo também foi atrativo para o seu retorno...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jun 2021 às 14:30

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 14:30

A volante Formiga foi apresentada como novo reforço do São Paulo para o futebol feminino. Além de falar sobre os motivos que a fizeram retornar ao Tricolor, a experiente jogadora também comentou sobre o seu começo de carreira no clube do Morumbi.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão Feminino e simule os próximos jogos
Com a camisa são-paulina, a meia foi campeão brasileira (1997) e paulista (1997 e 1999). Em duas temporadas, a atleta conquistou três títulos e atuou em vinte partidas, sendo dezenove vitórias e apenas um empate, sem nenhuma derrota no currículo.
Quem deve ser o titular do ataque do São Paulo na vaga de Luciano? Vote na enquete! - Em 1997 treinávamos em Indaiatuba, depois passamos a vir para São Paulo. Sempre tivemos o apoio do São Paulo, era uma diferença incrível para outras equipes. Nessa época, o clube era a base da Seleção Brasileira. Acredito que todos os títulos que o São Paulo ganhou nessa época foi justamente por termos tido apoio, suporte. Acredito que agora não será diferente, está no caminho, e espero de verdade poder trazer alegria para esse clube novamente, ganhar títulos, e que a cada dia esse clube venha a crescer mais - disse.
Aos 43 anos, Formiga também revelou que um dos seus motivos de vir ao São Paulo é um projeto pós-carreira. A jogadora disse que tem desejo de ser uma auxiliar técnica no futuro. - Um dos motivos de voltar ao São Paulo é o pós-carreira. O projeto é bem audacioso e eu acredito que eu possa continuar aqui, trabalhar na gestão ou até mesmo como auxiliar técnica. Tenho o desejo de ser treinadora. Vejo o futebol feminino brasileiro evoluindo, a gente não vê tantos placares elásticos, os times estão se fortalecendo - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados