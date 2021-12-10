Formiga recebe 'Bola de Ouro' e garante mais uma temporada no São Paulo

Como uma forma de correção temporal, a meia Formiga recebeu o prêmio 'Bola de Ouro', do troféu 'Bola de Prata', promovido pela ESPN em parceria com a empresa Sportingbet. A premiação foi referente ao fato dela ter sido melhor jogadora em 2016, primeiro ano em que o Bola de Prata foi entregue para atletas do futebol feminino, mas não ter conseguido participar da cerimônia. Uma das pioneiras da categoria no Brasil, a atleta de 43 anos comemorou o fato de quem 2021 pela primeira vez o Bola de Prata teve a Seleção do Brasileiro Feminino, premiando as melhores em cada posição.

- Quem me conhece, sabe, tantas vezes que eu falei que o futebol feminino tinha que ir nessas premiações por posições, e esse dia chegou. O quanto eu fico feliz quando vejo que coisas que falei lá atrás estão sendo realizadas. O futebol feminino é merecedor de ter espaço cada vez maior. E que possamos ter esses eventos nas categorias debase, meninas, para que todo o país possa ver que temos Bruninhas, revelações. Para isso, precisamos de espaço, respeito e oportunidades - disse Formiga, mencionando a lateral-direita do Santos, eleita revelação do Brasileirão Feminino em 2021.

A atleta de sete Jogos Olímpicos e sete Copas do Mundo disputou o seu último jogo pela Seleção Brasileira no último dia 26 de novembro, em um amistoso contra a Índia, em Manaus. Ao falar sobre o acontecimento e a premiação, a meio-campista falou sobre o filme que passou na cabeça.

- Esse momento eu tenho um turbilhão de emoções, porque a gente pensa lá atrás, quando a gente imaginava quando o futebol feminino iria ter espaço, ter essa homenagem, dessa forma. Não foi só minha luta, mas de muitas mulheres sendo reconhecida, de tantas outras meninas tendo essa oportunidade de reconhecimento. O futebol feminino está tendo aos poucos o seu espaço e o reconhecimento do público - ressaltou Formiga.

Com mais um ano de contrato com o São Paulo, a jogadora afirma que disputará a próxima temporada com a camisa do Tricolor, mas deixou a sua sequência no futebol em aberto após isso.

- Tenho contrato de mais um ano com o São Paulo e depois disso temos que ver o que vamos fazer, se eu continuo ou paro de ver - comentou a atleta.

Pelo Tricolor, Formiga foi vice-campeã paulista em 2021, mas ficou fora dos dois jogos da decisão por ter sentido um desconforto na coxa direita às vésperas da final, durante um treinamento de preparação para o seu jogo de despedida pela Seleção.