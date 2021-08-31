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Formiga fala sobre expectativa de reestreia no São Paulo: 'Que seja um lindo recomeço'

Meio-campista chegou ao clube em junho. Após o fim das Olimpíadas, a jogadora se reapresentou, vem treinando com o grupo e deve jogar diante do Taubaté...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 13:22
Crédito: Gabriela Montesano/saopaulofc.net
A equipe feminina do São Paulo terá uma novidade entre as relacionadas para a partida contra o Taubaté, nesta quarta-feira. A volante Formiga, uma das maiores jogadoras de todos os tempos, vai estar presente no jogo e deve reestrear pelo Tricolor. A experiente volante de 43 anos falou sobre a expectativa de atuar novamente pelo São Paulo. Em suas primeiras passagens com a camisa tricolor, a jogadora disputou 20 jogos, sendo 19 vitórias e um empate, marcando sete gols. Formiga foi campeã Paulista (1997 e 1999) e Brasileira (1997).
- Pronta pra vestir essa camisa mais uma vez! A ansiedade é grande e a sensação de poder jogar pelo clube do meu coração e sentir o carinho da torcida do São Paulo é indescritível. Que seja um lindo recomeço - disse Formiga.
Você lembra? Veja o elenco do São Paulo na primeira passagem de Calleri pelo clube
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA jogadora retornou ao clube que defendeu há 21 anos com um contrato para até o fim de 2022. Seu último time foi o PSG, da França.

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