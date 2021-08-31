Formiga fala sobre expectativa de reestreia no São Paulo: 'Que seja um lindo recomeço'

Crédito: Gabriela Montesano/saopaulofc.net

A equipe feminina do São Paulo terá uma novidade entre as relacionadas para a partida contra o Taubaté, nesta quarta-feira. A volante Formiga, uma das maiores jogadoras de todos os tempos, vai estar presente no jogo e deve reestrear pelo Tricolor. A experiente volante de 43 anos falou sobre a expectativa de atuar novamente pelo São Paulo. Em suas primeiras passagens com a camisa tricolor, a jogadora disputou 20 jogos, sendo 19 vitórias e um empate, marcando sete gols. Formiga foi campeã Paulista (1997 e 1999) e Brasileira (1997).

- Pronta pra vestir essa camisa mais uma vez! A ansiedade é grande e a sensação de poder jogar pelo clube do meu coração e sentir o carinho da torcida do São Paulo é indescritível. Que seja um lindo recomeço - disse Formiga.

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