Formiga é apresentada no São Paulo: 'Espero trazer alegria a esse clube'

Crédito: Reprodução/SPFCTV

A volante Formiga, de 43 anos, foi apresentada nesta terça-feira (22) como a nova jogadora do São Paulo para a sequência da temporada do futebol feminino. A nova camisa oito do clube assinou contrato até o final de 2022.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão Feminino e simule os próximos jogos​Em sua apresentação, Formiga falou sobre o seu retorno ao São Paulo, após 21 anos de sua primeira passagem. Com a camisa são-paulina, a meia foi campeão brasileira (1997) e paulista (1997 e 1999).

Quem deve ser o titular do ataque do São Paulo na vaga de Luciano? Vote na enquete! - Um dos motivos de voltar ao São Paulo é o pós-carreira e um projeto bem audacioso, Acredito que no pós eu possa continuar aqui, trabalhar na gestão, até mesmo como uma auxiliar técnica. Espero trazer alegria a esse clube novamente e ganhar títulos com as minhas companheiras - disse a volante em entrevista coletiva.

Formiga comentou sobre o momento do Tricolor na temporada e o que ela pode agregar para o elenco são-paulino, que é formado também por muitas jogadoras jovens, que estão iniciando a carreira. - Em questão ao São Paulo, venho acompanhando, estamos bem na tabela, podemos encostar nos líderes. Estou louca para treinar, ter contato com as minhas companheiras, com o treinador, para entender a filosofia de trabalho. Vou estar torcendo na Olimpíada. As meninas estão se dedicando muito. Quero somar a equipe, elas têm tanta qualidade como eu, tenho muito a aprender com elas. O que der ensinar, vou ensinar. Temos que dar direção a essas meninas, ser responsáveis tanto dentro quanto fora de campo - finalizou.