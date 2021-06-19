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futebol

Formiga desembarca no Brasil para integrar o elenco do São Paulo

Volante volta de amistosos da seleção e deve reforçar o Tricolor na disputa do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 17:13

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 17:13

Crédito: Reprodução/ SPFCTV
Neste sábado (19), a volante Formiga desembarcou no Brasil para integrar o elenco do São Paulo. A jogadora teve seu desembarque registrado pela SPFCTV e já deu sua primeira declaração como jogadora do clube. VEJA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO DE 2021!
De volta ao clube onde foi revelada, a jogadora revelou a sensação de voltar a vestir a camisa são-paulina.
- De volta à minha casa, agora é aproveitar os momentos, tanto pela seleção quando pelo clube, e dar continuidade aos trabalhos - disse a atleta.
Formiga iniciou sua carreira no futebol defendendo o São Paulo, em 1993. Desde então, defendeu outros times e passou por países como a Suécia, os Estados Unidos e a França.
A volante é a jogadora que mais disputou copas do mundo, tendo o recorde de sete participações. A atleta é a recordista entre mulheres e homens.Com uma carreira enorme no futebol, Formiga chega para reforçar o Tricolor na disputa do Campeonato Brasileiro. O time está, no momento, na sétima posição, com 23 pontos conquistados em 13 rodadas.
Classificado para a próxima fase, o São Paulo ainda tem duas partidas em disputa na primeira fase da competição. O time volta a campo no próximo domingo (20), às 20h, para enfrentar o Real-DF.

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