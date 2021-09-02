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Formiga comenta reestreia no São Paulo: 'Feliz e realizada'

Volante vibrou com estreia diante do Taubaté, pelo Campeonato Paulista Feminino...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 14:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 14:07
Crédito: Gabriela Montesano / saopaulofc.net
A meio-campista Formiga fez sua reestreia pelo São Paulo na quarta-feira (1) depois de 21 anos da sua última partida oficial com a camisa tricolor, com uma vitória por 2 a 1, sobre o Taubaté. A experiente volante de 43 anos comemorou sua volta com pé direito e disse estar realizada por voltar ao Tricolor Paulista.
- Fico muito feliz e realizada por estar de volta ao São Paulo. Quero ajudar o grupo como fizeram comigo no passado. Dar o suporte necessário para as atletas mais jovens e fortalecer o futebol feminino do clube e do Brasil - disse a jogadora logo após a partida.
Gabriel Neves é mais um! Relembre os uruguaios da história do São Paulo
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA camisa oito também analisou a vitória do São Paulo e o entrosamento com as novas companheiras de time.
- Eu estava muito ansiosa por esse momento de voltar a vestir essa camisa e entrar em campo. Estrear com vitória e conquistar esses três pontos é muito importante pra dar confiança pra equipe. Aos poucos vou entendendo a maneira do time jogar e elas vão entendendo também a minha maneira de jogar, para que possamos evoluir juntas - afirmou.
Na próxima quarta-feira (8), o São Paulo volta a campo para enfrentar o Pinda, no CFA Laudo Natel, onde Formiga poderá jogar pela primeira vez na história e fazer sua estreia em casa na temporada 2021.

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