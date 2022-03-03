Formiga com a 8, Maressa com a 10: veja a numeração do time feminino do São Paulo para a temporada

A equipe feminina do São Paulo definiu os números das jogadoras para a próxima temporada. Na estreia marcada para a próxima segunda-feira (7), contra o Flamengo, às 20h, no Rio de Janeiro, o Tricolor vai atuar com a nova camisa e numeração. Nas atletas remanescentes, Maressa deixa de usar a 24 para vestir a camisa 10, enquanto L. Alves vestirá a 99, Isa a 77 e Marcelle a 1. A volante Formiga continua com a camisa 8.

Entre as novas jogadoras do Tricolor, a goleira Michelle vai vestir a camisa 24, as zagueiras Pardal e Mimi usarão os números 3 e 30, respectivamente, a lateral Fe Palermo será a camisa 14, a volante Máglia ficará com a 5, a meia Serrana com a 88, e as atacantes Cacau, Thayslane, Shashá e R. Travalão vão usar na sequência as camisas 13, 18, 64 e 33. Promovida, Joyce vai usar o número 15.O Tricolor segue em preparação para a primeira partida do ano e tem viagem programada para o domingo (6), onde ficará concentrado até o horário de saída para o jogo.