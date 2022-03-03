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Formiga com a 8, Maressa com a 10: veja a numeração do time feminino do São Paulo para a temporada

Tricolor definiu os números do elenco feminino para esta temporada. Estreia será na segunda-feira (07), contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 10:09

Publicado em 03 de Março de 2022 às 10:09

A equipe feminina do São Paulo definiu os números das jogadoras para a próxima temporada. Na estreia marcada para a próxima segunda-feira (7), contra o Flamengo, às 20h, no Rio de Janeiro, o Tricolor vai atuar com a nova camisa e numeração. Nas atletas remanescentes, Maressa deixa de usar a 24 para vestir a camisa 10, enquanto L. Alves vestirá a 99, Isa a 77 e Marcelle a 1. A volante Formiga continua com a camisa 8.
Entre as novas jogadoras do Tricolor, a goleira Michelle vai vestir a camisa 24, as zagueiras Pardal e Mimi usarão os números 3 e 30, respectivamente, a lateral Fe Palermo será a camisa 14, a volante Máglia ficará com a 5, a meia Serrana com a 88, e as atacantes Cacau, Thayslane, Shashá e R. Travalão vão usar na sequência as camisas 13, 18, 64 e 33. Promovida, Joyce vai usar o número 15.O Tricolor segue em preparação para a primeira partida do ano e tem viagem programada para o domingo (6), onde ficará concentrado até o horário de saída para o jogo.
CONFIRA A NUMERAÇÃO PARA A TEMPORADA 2022​1 Marcelle
12 C. Maria
24 Michelle
3 Pardal
4 Thais R.
99 L. Alves
20 Gislaine
30 Mimi
2 Giovana
6 Clara
14 Fe Palermo
16 Natane
17 Dani
22 Moniquinha
5 Máglia
8 Formiga
10 Maressa
15 Joyce
26 Yaya
88 Serrana
7 Carol
9 Glaucia
11 Micaelly
13 Cacau
18 Thayslane
21 Naná
33 R. Travalão
64 Shashá
77 Isa
Crédito: Formigacontinuarásendoanúmero8doSãoPaulo(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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