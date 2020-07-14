Forlán aprova uma possível volta de Aguero à Espanha: 'Seria ótimo'

Sergio Aguero ainda não definiu seu futuro. Com apenas mais um ano de contrato, o argentino pode deixar o Manchester City em breve. Assim, Diego Forlán, antigo companheiro do craque, aprovou uma possível volta do jogador ao futebol espanhol.
- Seria ótimo voltar a ver o Aguero na Espanha. Era muito novo quando esteve lá, agora ia mostrar ainda mais qualidade. Acho que ia ser espetacular para a La Liga - disse ao "Goal".
Sergio Aguero atuou por cinco temporadas no Atlético Madrid. No total, marcou 104 gols em 237 partidas pelos colchoneros.