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futebol

Forlán aprova uma possível volta de Aguero à Espanha: 'Seria ótimo'

Atacante argentino só tem mais um ano de contrato com o Manchester City...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 15:07

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 15:07

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Sergio Aguero ainda não definiu seu futuro. Com apenas mais um ano de contrato, o argentino pode deixar o Manchester City em breve. Assim, Diego Forlán, antigo companheiro do craque, aprovou uma possível volta do jogador ao futebol espanhol.
- Seria ótimo voltar a ver o Aguero na Espanha. Era muito novo quando esteve lá, agora ia mostrar ainda mais qualidade. Acho que ia ser espetacular para a La Liga - disse ao "Goal".
Sergio Aguero atuou por cinco temporadas no Atlético Madrid. No total, marcou 104 gols em 237 partidas pelos colchoneros.

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