Forlán aprova uma possível volta de Aguero à Espanha: 'Seria ótimo'

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Sergio Aguero ainda não definiu seu futuro. Com apenas mais um ano de contrato, o argentino pode deixar o Manchester City em breve. Assim, Diego Forlán, antigo companheiro do craque, aprovou uma possível volta do jogador ao futebol espanhol.

- Seria ótimo voltar a ver o Aguero na Espanha. Era muito novo quando esteve lá, agora ia mostrar ainda mais qualidade. Acho que ia ser espetacular para a La Liga - disse ao "Goal".