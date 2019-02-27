Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Craque!

Forbes elege Marta como uma das mulheres mais poderosas do Brasil

A rainha do futebol, que completou 33 anos recentemente, é a maior artilheira da seleção brasileira feminina, com 104 gols

Publicado em 

27 fev 2019 às 17:42

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 17:42

Marta foi homenageada na Calçada da Fama do Maracanã Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Reconhecida como rainha do futebol e eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. Tá pouco? Para Marta talvez não, mesmo assim a jogadora da Seleção Brasileira continua recebendo homenagens. Ela agora foi eleita pela revista Forbes Brasil como uma das mulheres mais poderosas do Brasil.
Nascida em Dois Riachos, Alagoas, e com 33 anos de idade, Marta acumula feitos impressionantes na carreira. Ela é a maior artilheira da história da Seleção Brasileira, com 104 gols, e é a única mulher homenageada na calçada da fama do Maracanã. 
Marta na revista Forbes Crédito: Divulgação
A atleta, que tem passagens por Vasco, Santos, Umea IK, Los Angeles Sol, FC Gold Pride, Western New York Flash, Tyreso FF e FC Rosengard, defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos. Nessa semana Marta enganou a todos ao dar a entender que estaria fazendo uma pausa na carreira, mas a informação não passava de uma jogada de marketing para divulgar uma série.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde
Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados