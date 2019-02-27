Forbes elege Marta como uma das mulheres mais poderosas do Brasil

Marta foi homenageada na Calçada da Fama do Maracanã Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Reconhecida como rainha do futebol e eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. Tá pouco? Para Marta talvez não, mesmo assim a jogadora da Seleção Brasileira continua recebendo homenagens. Ela agora foi eleita pela revista Forbes Brasil como uma das mulheres mais poderosas do Brasil.

Nascida em Dois Riachos, Alagoas, e com 33 anos de idade, Marta acumula feitos impressionantes na carreira. Ela é a maior artilheira da história da Seleção Brasileira, com 104 gols, e é a única mulher homenageada na calçada da fama do Maracanã.

Marta na revista Forbes Crédito: Divulgação

A atleta, que tem passagens por Vasco, Santos, Umea IK, Los Angeles Sol, FC Gold Pride, Western New York Flash, Tyreso FF e FC Rosengard, defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos. Nessa semana Marta enganou a todos ao dar a entender que estaria fazendo uma pausa na carreira, mas a informação não passava de uma jogada de marketing para divulgar uma série.