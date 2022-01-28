Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Foram bem? Veja os números dos reforços do São Paulo contra o Guarani

Tricolor começou a partida com Rafinha, Alisson e Nikão como novas peças para a temporada. No segundo tempo, Patrick entrou e deu assistência para o gol de Calleri...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 12:30

LanceNet

28 jan 2022 às 12:30
O São Paulo teve quatro caras novas na derrota para o Guarani, por 2 a 1, em Campinas, na estreia do Campeonato Paulista. Rafinha, Alisson e Nikão começaram como titulares, enquanto Patrick entrou na segunda etapa. O LANCE! mostra os números de cada um deles, de acordo com o 'Footstats'. + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022
Começando por Rafinha. O lateral-direito teve 65 passes no jogo, sendo 62 certos e três errados. Foi o terceiro jogador que mais passou, atrás apenas de Diego Costa e Léo. Além disso, foram uma interceptação, duas falta cometidas e uma perda da posse. Rafinha não realizou cruzamentos, nem assistências para finalização.
Já no setor ofensivo, quem se destacou foi Alisson, que teve atuação elogiada até mesmo por Rogério Ceni. Foram 33 passes, sendo apenas quatro errados, o jogador que mais passou entre os meias e atacantes. Além disso, ele deu duas finalizações, sofreu duas faltas e ainda um pênalti, que foi anulado pelo árbitro.Outro bastante acionado no jogo, Nikão tentou algumas jogadas pela ponta direita. Tanto que foi o jogador do São Paulo que mais sofreu faltas, com três. Nos passes, foram 27 passes, com 22 certos. Ele também arriscou bastante cruzamentos, com sete, sendo quatro errados e três certos. No entanto, não conseguiu finalizar ao gol do Guarani.
Por último, na segunda etapa, Rogério colocou Patrick, que deu uma assistência para o gol de Calleri. Além disso, foram quatro assistências para finalização, três cruzamentos, todos certos, e 17 passes, sendo somente um errado.
Patrick deu assistência para o gol de Calleri (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados