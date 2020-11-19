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futebol

Fora dos últimos seis jogos do Chelsea, Kepa aceita ser negociado

Goleiro espanhol acredita que o melhor caminho é deixar os Blues.
Para isso, está disposto a ser emprestado e diminuir seus vencimentos...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 12:14

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 12:14

Crédito: Adrian Dennis/AFP
Contratado por 80 milhões de euros em 2018, Kepa Arrizabalaga não correspondeu ao investimento feito pelo Chelsea. Assim, de acordo com o "The Sun", os Blues pensam em negociar o jogador e ele não se opôs à ideia.
Aos 26 anos, Kepa perdeu espaço no Chelsea após sucessivas falhas. Caballero assumiu a titularidade em seu lugar e, após a chegada de Mendy, o espanhol virou a terceira opção para o gol. Na seleção espanhola, também foi preterido por David De Gea e Unai Simon. O guarda-redes, de 26 anos, esteve as últimas duas semanas integrado na seleção espanhola, onde passou a ser terceira opção, atrás de David De Gea e Unai Simon.Com um salário de 672 mil euros por mês, Kepa pode sofrer um corte nos seus vencimentos para conseguir ser emprestado. Ele quer procurar um clube onde possa jogar com regularidade e ser convocado para a Eurocopa.

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