Fora dos planos do United, Martial é oferecido a gigante europeu

Crédito: TIM KEETON/POOL/AFP

Após temporada ruim no Manchester United, o atacante francês Anthony Martial pode reforçar outro gigante europeu a partir de agosto. De acordo com o veículo inglês 'Daily Express', o jogador teria sido oferecido ao Real Madrid.Contudo, o clube espanhol não trata Martial como prioridade, porque prefere manter o foco na contratação de Kyllian Mbappé, que ainda não renovou com o Paris Saint-Germain. O contrato do jovem de 22 anos com o time parisiense vai até junho de 2022.

O jornal afirma que em caso de renovação de Mbappé com o clube francês, Martial pode ser contratado pelo time espanhol. Outras fontes inglesas também especulam a contratação por um ano de empréstimo, com opção de compra ao fim do vínculo.

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