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futebol

Fora dos planos do United, Martial é oferecido a gigante europeu

Atacante francês não fez boa temporada pelo clube inglês e pode deixar o time em agosto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jun 2021 às 10:39

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 10:39

Crédito: TIM KEETON/POOL/AFP
Após temporada ruim no Manchester United, o atacante francês Anthony Martial pode reforçar outro gigante europeu a partir de agosto. De acordo com o veículo inglês 'Daily Express', o jogador teria sido oferecido ao Real Madrid.Contudo, o clube espanhol não trata Martial como prioridade, porque prefere manter o foco na contratação de Kyllian Mbappé, que ainda não renovou com o Paris Saint-Germain. O contrato do jovem de 22 anos com o time parisiense vai até junho de 2022.
O jornal afirma que em caso de renovação de Mbappé com o clube francês, Martial pode ser contratado pelo time espanhol. Outras fontes inglesas também especulam a contratação por um ano de empréstimo, com opção de compra ao fim do vínculo.
+ Confira a tabela atualizada da Eurocopa
Revelado pelo Lyon, Martial se destacou pela equipe francesa no início da década e foi comprado pelo Monaco, em 2013. Após boa passagem pelo clube monegasco, se juntou ao Manchester United, em 2016. Pelos ingleses, já são mais de 250 jogos, com 78 gols marcados.

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