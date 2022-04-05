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futebol

Fora dos planos do São Paulo, Danilo Gomes será emprestado para a Ponte Preta

Atacante de 23 anos voltou de empréstimo do Cuiabá e será cedido para a Macaca até o final da temporada, quando termina seu contrato com o Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 12:00

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 12:00

O São Paulo deve acertar nos próximos dias o empréstimo do atacante Danilo Gomes para a Ponte Preta até o final da temporada. Sem espaço no elenco do Tricolor, o jogador de 23 anos estava emprestado ao Cuiabá na última temporada. Como o seu vínculo com o São Paulo termina no final deste ano, ele não terá mais contrato com o Tricolor quando o empréstimo com a Ponte Preta terminar.
Revelado na base são-paulina, Danilo Gomes atuou em apenas duas partidas pelo clube, realizadas contra o CSA, em novembro de 2019, quando somente os reservas atuaram e diante do Guarani, na última rodada do Campeonato Paulista de 2020.
Crédito: DaniloGomesdeveseremprestadoparaaPontePreta(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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