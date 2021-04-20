Fora dos planos do Botafogo, Barrandeguy e Lecaros retornam após período de férias

No treino desta terça-feira, dois dos seis jogadores com os quais o Botafogo não conta mais para a temporada retornaram após um período de férias. São eles Federico Barrandeguy e Alexander Lecaros. A dupla esteve no estádio Nilton Santos para a realização de trabalhos individuais na academia, sem participação com o treino do restante do elenco.

Segundo informações do site ge, o retorno causou um mal estar, uma vez que os dois perceberam que não tinham mais pertences no espaço destinado aos atletas nos vestiários e nos armários, mas sim em bancos de uma área separada. Isso gerou reclamações com os funcionários do clube. O pouco tempo de trabalho também gerou um desconforto.Ainda de acordo com o site, o clube informou que irá aumentar a carga de trabalho aos poucos, depois da liberação da fisiologia. Enquanto a diretoria mantém a busca por interessados, os jogadores ainda esperam por uma reintegração.