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Fora dos planos do Botafogo, Barrandeguy e Lecaros retornam após período de férias

O Botafogo havia dado férias para os seguintes jogadores: os laterais Gustavo Cascardo, Kevin e Federico Barrandeguy e os atacantes Davi Araújo, Rhuan e Alexander Lecaros...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 18:16

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 18:16
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
No treino desta terça-feira, dois dos seis jogadores com os quais o Botafogo não conta mais para a temporada retornaram após um período de férias. São eles Federico Barrandeguy e Alexander Lecaros. A dupla esteve no estádio Nilton Santos para a realização de trabalhos individuais na academia, sem participação com o treino do restante do elenco.
> Empregos: SindeClubes e Botafogo convocam assembleia
Segundo informações do site ge, o retorno causou um mal estar, uma vez que os dois perceberam que não tinham mais pertences no espaço destinado aos atletas nos vestiários e nos armários, mas sim em bancos de uma área separada. Isso gerou reclamações com os funcionários do clube. O pouco tempo de trabalho também gerou um desconforto.Ainda de acordo com o site, o clube informou que irá aumentar a carga de trabalho aos poucos, depois da liberação da fisiologia. Enquanto a diretoria mantém a busca por interessados, os jogadores ainda esperam por uma reintegração.
Os outros jogadores que receberam férias do Botafogo são Davi Araújo, Gustavo Cascardo, Kevin e Rhuan. Eles retornam na próxima segunda-feira.

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