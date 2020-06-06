Fora dos planos de Sampaoli, Galo rescinde com Lucas Cândido

O Atlético-MG comunicou a rescisão de contrato volante Lucas Cândido, de 26 anos, oriundo das categorias de base do alvinegro. O jogador tinha contrato com o Galo até o fim de 2021. O fim do seu vínculo já consta no BID(Boletim Informativo Diário), da CBF. Lucas não estava nos planos de Jorge Sampaoli e estava treinando separadamente. O Galo até tentou negociar o jogador para a Chapecoense, todavia, o meio de campo não passou nos exames físicos do clube catarinense. E MAIS:Nathan faz 'campanha' por vaga de titular e reforça interese em ficar no Galo de Jorge SampaoliSem poder voltar à China, Roger Guedes pode ser emprestado para algum time brasileiroSette Câmara diz que parte dos salários de Sampaoli 'é doação' de conselheiros do Atlético-MGVasco recebe proposta do Atlético-MG por Marrony e analisa vendaFechado com o Galo, Léo Sena teve ótimos números no Brasileirão 2019Lucas Cândido foi revelado pelo Galo em 2013 e mostrou versatilidade por também atuar como lateral-esquerdo. Seu melhor momento no clube foi justamente no ano de sua estreia na equipe profissional, quando esteve no grupo que jogou o Mundial de Clubes no Marrocos. Entretanto, Lucas Cândido teve uma série de lesões no joelho e musculares, prejudicando sua passagem no Galo, que acabou o aproveitando pouco, sendo emprestado em diversas ocasiões. A sequência fora dos campos deixou seus números no clube baixos, com 63 jogos e três gols marcados. O volante conquistou a Libertadores de 2013 e o Campeonato Mineiro de 2015.E MAIS:Lisca é liberado de isolamento social e volta a comandar o América-MGAtlético-MG fecha com o meia Alan Franco, ex-Independiente Del ValleCazares se manifesta e diz que 'respostas virão quando a bola rolar'Atlético-MG e Goiás se acertam e Léo Sena jogará no Galo por R$ 4 milhõesGalo lança nova camisa de treinos e gera reações distintas nos torcedores E MAIS: