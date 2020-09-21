Fora dos planos de Koeman, Jean-Clair Todibo quer deixar o Barcelona

Monitorado pelo Benfica, Jean-Clair Todibo comunicou à direção do Barcelona que deseja deixar o clube. De acordo com a "France Football", o zagueiro francês está decidido a buscar outra equipe, uma vez que está fora dos planos de Ronald Koeman.O clube catalão pede 25 milhões de euros (cerca de R$ 156 milhões) pelo zagueiro. Porém, devido à crise do coronavírus, Bartomeu está disposto a cedê-lo por empréstimo novamente.