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futebol

Fora dos planos de Koeman, Jean-Clair Todibo quer deixar o Barcelona

Zagueiro retornou ao clube catalão após empréstimo ao Schalke 04...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 11:25

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 11:25
Crédito: Divulgação / Barcelona / Site oficial
Monitorado pelo Benfica, Jean-Clair Todibo comunicou à direção do Barcelona que deseja deixar o clube. De acordo com a "France Football", o zagueiro francês está decidido a buscar outra equipe, uma vez que está fora dos planos de Ronald Koeman.O clube catalão pede 25 milhões de euros (cerca de R$ 156 milhões) pelo zagueiro. Porém, devido à crise do coronavírus, Bartomeu está disposto a cedê-lo por empréstimo novamente.
Além do Benfica, Wolverhampton, Everton e Leicester já demonstraram interesse em contar com o jogador.

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