Fora do Botafogo, Honda posta nova mensagem na qual se mostra grato por sua passagem no Brasil

"Novamente, obrigado a vocês por tudo". E, em seguida, pôs uma bandeira do Brasil. Dez meses após ter desembarcado no Rio de Janeiro sob forte expectativa e com recepção de 13 mil botafoguenses, Honda oficializou sua saída do Glorioso no último dia 30, após uma rescisão amigável. O jogador de 34 anos entrou em campo em 27 partidas, marcando três gols pelo Botafogo.