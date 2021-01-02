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Fora do Botafogo, Honda posta nova mensagem na qual se mostra grato por sua passagem no Brasil

Jogador, que rescindiu seu vínculo com o Alvinegro no último dia 30, declara: 'Obrigado, mais uma vez, por tudo", colocando uma bandeira do país...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2021 às 18:55

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 18:55

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O meio-campista Honda voltou a se manifestar após pedir liberação do Botafogo. Em postagem em seu perfil do Twitter, o ex-camisa 4 alvinegro declarou:
"Novamente, obrigado a vocês por tudo". E, em seguida, pôs uma bandeira do Brasil. Dez meses após ter desembarcado no Rio de Janeiro sob forte expectativa e com recepção de 13 mil botafoguenses, Honda oficializou sua saída do Glorioso no último dia 30, após uma rescisão amigável. O jogador de 34 anos entrou em campo em 27 partidas, marcando três gols pelo Botafogo.
> Ídolo do Botafogo, aniversariante Jefferson está no TOP-10 dos que mais jogaram pelo clube. Veja a lista!
Keisuke Honda se recuperava de uma lesão na coxa esquerda e afirmou que recebeu uma proposta de um clube europeu.

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