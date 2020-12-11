Fora de casa, West Ham vence o Leeds United de virada pelo Inglês

Na abertura da 12ª rodada do Campeonato Inglês, o West Ham visitou o Leeds no Elland Road e, de virada, venceu o time de Marcelo Bielsa por 2 a 1. Klich abriu o placar, enquanto Soucek e Ogbonna viraram. Com o resultado, os Hammers chegam aos 20 pontos.
Logo aos dois minutos, Bamford foi derrubado pelo goleiro Fabianski e o juiz marcou pênalti. Klich bateu, mas parou no arqueiro. O VAR mandou o lance voltar após o goleiro do West Ham se adiantar e Klick acertou na segunda chance. Aos 24, Soucek aproveirou escanteio de Bowen e deixou tudo igual.
Na etapa final, o Leeds teve mais a posse de bola, mas não conseguia criar grandes chances. O West Ham foi letal, criou jogadas em contra-ataques, mas foi novamente na bola parada que chegou ao gol da virada. Aos 35, Cresswell bateu falta na lateral e Ogbonna apareceu na segunda trave para marcar.
Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o West Ham encara o Crystal Palace. O jogo acontece na quarta-feira, no Estádio Olímpico de Londres. O Leeds, por sua vez, tem compromisso contra o Newcastle. A partida será realizada também na quarta-feira, novamente no Elland Road.