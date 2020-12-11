Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fora de casa, West Ham vence o Leeds United de virada pelo Inglês

Equipe de Londres sai perdendo logo no início, mas consegue virada com gol de zagueiro no fim do jogo. Resultado coloca os Hammers, momentaneamente, na quinta posição...
LanceNet

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 19:23

Crédito: OLI SCARFF / POOL / AFP
Na abertura da 12ª rodada do Campeonato Inglês, o West Ham visitou o Leeds no Elland Road e, de virada, venceu o time de Marcelo Bielsa por 2 a 1. Klich abriu o placar, enquanto Soucek e Ogbonna viraram. Com o resultado, os Hammers chegam aos 20 pontos.
+ Veja a tabela da Premier LeagueLogo aos dois minutos, Bamford foi derrubado pelo goleiro Fabianski e o juiz marcou pênalti. Klich bateu, mas parou no arqueiro. O VAR mandou o lance voltar após o goleiro do West Ham se adiantar e Klick acertou na segunda chance. Aos 24, Soucek aproveirou escanteio de Bowen e deixou tudo igual.
Na etapa final, o Leeds teve mais a posse de bola, mas não conseguia criar grandes chances. O West Ham foi letal, criou jogadas em contra-ataques, mas foi novamente na bola parada que chegou ao gol da virada. Aos 35, Cresswell bateu falta na lateral e Ogbonna apareceu na segunda trave para marcar.
Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o West Ham encara o Crystal Palace. O jogo acontece na quarta-feira, no Estádio Olímpico de Londres. O Leeds, por sua vez, tem compromisso contra o Newcastle. A partida será realizada também na quarta-feira, novamente no Elland Road.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados