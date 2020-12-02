Fora de casa, Vitória é avassalador e massacra o Paraná

Crédito: Igor Barrankevicz / FotoPressPr

Na Vila Capanema, o Vitória não tomou conhecimento do Paraná e aplicou uma goleada de 4 a 1. Com o placar, o Leão chegou aos 32 pontos, na 14ª posição. O Tricolor é o 15º, com 29 pontos.Na próxima rodada, o Paraná busca a reação diante da Ponte Preta, fora de casa. O Vitória recebe o Confiança, no Barradão.

O jogoO Vitória era um pouco mais ousado nos minutos iniciais. Diante da baixa produtividade do Tricolor, o Leão arriscava e foi feliz na bola parada. Vico bateu falta com perfeição e balançou a rede, 1 a 0.

No prejuízo, o Paraná resolveu sair para o ataque e tentou encurralar o Leão. Sem muita inspiração, o único lance de mais perigo foi com Bressan, que chutou por cima do travessão.

Na etapa final o panorama do jogo era o mesmo. Sem sofrer nenhum tipo de incômodo na defesa, o Vitória aumentou o ritmo e ampliou. Em pênalti cobrado por Léo Ceará, o atacante estufou a rede.

Aos 24 o Vitória sacramentou o triunfo em lance de puro azar do Paraná. Lucas Cândido cruzou e Jean Victor, ao tentar cortar, mandou para dentro do próprio gol, 3 a 0.