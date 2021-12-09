Fora de casa, Villarreal vence a Atalanta em jogo eletrizante e vai às oitavas de final da Champions League

O Villarreal está classificado para as oitavas de final da Champions League. Nesta quinta-feira, em jogo que deveria ser realizado na última quarta, mas foi adiado por conta de uma forte nevasca, o Submarino Amarelo bateu a Atalanta por 3 a 2, fora de casa, para ficar com a vaga entre os 16 melhores do torneio. Os gols foram marcados por Danjuma (duas vezes) e Capoue em Bérgamo. Malinovskyi e Duván Zapata descontaram no Gewiss Stadium. CONTRA-ATAQUEJogando fora de casa, o Villarreal precisou de apenas três minutos para abrir o placar. Após erro de Demiral no meio-campo, Dani Parejo lançou para Danjuma nas costas da marcação. O holandês, com muita calma e categoria, esperou a saída do goleiro e bateu rasteiro para fazer o primeiro.

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MAIS UMDepois de marcar o gol no início, o Villarreal se segurou no campo de defesa e tentou apostar em jogadas rápidas. No fim da etapa inicial, o volante Capoue recebeu de Moi Gómez dentro da área e mandou para o fundo das redes no Gewiss Stadium.

AMPLIOUNo começo do segundo tempo, o Villarreal fez o terceiro para dar tranquilidade. Em linda jogada do artilheiro Gerard Moreno, o camisa 7 bagunçou a defesa italiana e tocou para Danjuma. Dono da noite, o holandês girou e bateu para marcar mais uma vez.

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TENTATIVA DE REAÇÃOCom a desvantagem de três gols no placar, a Atalanta não tinha outra alternativa que não fosse se lançar ao ataque. O time de Gian Piero Gasperini diminuiu com Malinovskyi aos 25 minutos em chute de fora da área. Aos 35, Zapata, de cavadinha, fez o segundo. Muriel chegou a acertar a trave no fim, mas o duelo terminou com triunfo espanhol.

SEQUÊNCIA​Com a vitória, o Villarreal está classificado para as oitavas de final junto com o Manchester United no Grupo F. O Submarino Amarelo aguarda o sorteio da Uefa, que acontece na próxima segunda-feira (13), para conhecer seu rival na próxima fase. Os jogos acontecerão entre fevereiro e março de 2022.