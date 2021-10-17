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futebol

Fora de casa, Tottenham vence o Newcastle pelo Campeonato Inglês

Equipe de Londres leva susto no início, mas reverte placar em jogo marcado por mal súbito de torcedor na arquibancada. Jogo ficou paralisado por cerca de 20 minutos na etapa inicial...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 14:48

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 14:48

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Vitória dos Spurs. Neste domingo, o Tottenham visitou o Newcastle pelo Campeonato Inglês e o time de Nuno Espírito Santo venceu por 3 a 2, de virada, no St. James' Park. Callum Wilson abriu o placar no início do jogo, mas Ndombélé, Kane e Son marcaram para os londrinos. No fim, Dier fez contra para o time da casa.
GOL NO INÍCIOO clima era de festa no St. James' Park por conta da compra no Newcastle pelo Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita (PIF). Sob os olhares dos novos gestores, os donos da casa abriram o placar aos dois minutos. Saint-Maximin recebeu na direita e entregou para Manquillo, que cruzou na medida para Callum Wilson desviar de cabeça e balançar as redes.
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TUDO IGUALO Tottenham cresceu na partida após levar o gol no começo e passou a criar boas chances. Aos 17 minutos, Reguilón recebeu lançamento na esquerda, dominou com categoria e tocou para Ndombélé. Na entrada da área, o camisa 28 bateu de chapa e acertou o ângulo de Karl Darlow.
VIRADA COM 'V' DE VARO Tottenham não diminuiu o ritmo e precisou somente de mais cinco minutos para marcar o segundo gol. Hojbjerg achou lindo lançamento para Harry Kane entrando nas costas da marcação e o camisa 10 tocou de cobertura para fazer seu primeiro gol nesta Premier League. O assistente chegou a assinalar impedimento, mas o VAR confirmou que o Furacão estava em posição legal.
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PREOCUPAÇÃOAos 40 minutos do primeiro tempo, uma cena preocupante na arquibancada do estádio tomou conta. Um torcedor do Newcastle sofreu um mal súbito e o lateral Reguilón, que percebeu a situação, pediu ao árbitro Andre Marriner que a partida fosse paralisada para atendimento. O jogo foi interrompido por cerca de 20 minutos até que voltasse. O fã dos Magpies foi reanimado e levado ao hospital.
MAIS UMCom o jogo retomado, o Tottenham seguiu pressionando e ampliou o marcador ainda antes do intervalo. Em linda jogada de Lucas Moura, Harry Kane recebeu passe do brasileiro e tocou para o meio da área. Livre de marcação, o sul-coreano Heung-Min Son chegou sozinho para fazer o terceiro.
TIROU O PÉNo segundo tempo, o Tottenham continuou controlando o jogo, mas diminuiu o ritmo imposto no primeiro tempo. A equipe de Nuno Espírito Santo criou boas chances, chegou a ficar com um jogador a mais no fim da partida, mas não balançou as redes. Quase nos acréscimos, após bola levantada na área, o zagueiro Eric Dier tentou cortar, mas mandou de joelho para dentro do próprio gol e fez contra.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Newcastle encara o Crystal Palace, fora de casa, enquanto o Tottenham visita o West Ham. Antes, porém, os Spurs têm compromisso pela Conference League, com o Vitesse, na quinta-feira.

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