Fora de casa, São Paulo vence o São José e cola no G4 do Brasileirão

Crédito: Glaucia, a centroavante do São Paulo, fez quatro gols nos últimos dois jogos da equipe no Brasileirão (Renato Antunes / Agência Maxx Sports

O São Paulo segue firme e forte na busca pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o Tricolor visitou São José e saiu do interior paulista com a vitória, por 2 a 0, pela 11ª rodada da competição nacional. A vitória deixa a equipe do Morumbi na cola dos quatro primeiros colocados, com 20 pontos ganhos.

Jogando sob uma temperatura de 36ºC em São José dos Campos, as equipes sofreram com o clima durante a partida. Apesar da dificuldade, o São Paulo tratou de ir logo para cima e abriu o placar com a artilheira Glaucia, de cabeça. A atacante tricolor, inclusive, marcou quatro gols nos dois últimos jogos da equipe no Campeonato Brasileiro.

No segundo tempo, o São José equilibrou a partida e teve boas chances de empatar a partida. Contudo, foi o São Paulo que voltou a marcar. Já nos acréscimos do confronto, Mylla fez uma boa jogada individual no campo adversário e achou Carol, que acertou um belo chute e deu números finais ao jogo no interior paulista.