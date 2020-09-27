AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Fora de casa, São Paulo vence o São José e cola no G4 do Brasileirão

Equipe feminina do Tricolor bateu o São José, por 2 a 0, e chegou aos 20 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro. Gols foram anotados por Glaucia e Carol...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 19:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2020 às 19:58
Crédito: Glaucia, a centroavante do São Paulo, fez quatro gols nos últimos dois jogos da equipe no Brasileirão (Renato Antunes / Agência Maxx Sports
O São Paulo segue firme e forte na busca pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o Tricolor visitou São José e saiu do interior paulista com a vitória, por 2 a 0, pela 11ª rodada da competição nacional. A vitória deixa a equipe do Morumbi na cola dos quatro primeiros colocados, com 20 pontos ganhos.
Jogando sob uma temperatura de 36ºC em São José dos Campos, as equipes sofreram com o clima durante a partida. Apesar da dificuldade, o São Paulo tratou de ir logo para cima e abriu o placar com a artilheira Glaucia, de cabeça. A atacante tricolor, inclusive, marcou quatro gols nos dois últimos jogos da equipe no Campeonato Brasileiro.
No segundo tempo, o São José equilibrou a partida e teve boas chances de empatar a partida. Contudo, foi o São Paulo que voltou a marcar. Já nos acréscimos do confronto, Mylla fez uma boa jogada individual no campo adversário e achou Carol, que acertou um belo chute e deu números finais ao jogo no interior paulista.
Na sequência do Brasileirão, o São Paulo recebe a equipe do Iranduba, em Cotia, na próxima quarta, às 15h. O São José, que estacionou nos 13 pontos na tabela de classificação, volta a jogar em casa. Desta vez, no entanto, contra o Flamengo, na quinta, às 15h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 16/07/2026
Imagem de destaque
Governo Trump anuncia novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados