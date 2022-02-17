Fora de casa, Próspera vence o Figueirense pelo Campeonato Catarinense

No estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), em jogo adiantado da 10ª rodada do Campeonato Catarinense, o Próspera venceu o Figueirense pelo placar de 2 a 1. Os três gols saíram na primeira etapa. O Time da Raça abriu o marcador com Pedrinho aos 16 minutos e ampliou aos 20, gol de Gabriel Henrique. O Figueira diminuiu ainda na etapa inicial com John Cley, mas, apesar de ter criado várias oportunidades, não conseguiu empatar a partida.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPróximas partidas: o Figueirense enfrenta o Juventus-SC, no estádio João Marcatto, na cidade de Jaraguá do Sul, dia 19 de fevereiro. No dia seguinte, o Próspera pega o Joinville, em jogo que também está marcado para o estádio João Marcatto, na cidade de Jaraguá do Sul.

O jogoPRIMEIRO TEMPOFIGUEIRENSE COMEÇA PRESSIONANDOA partida começou com o Figueira com mais volume de jogo, criando boas oportunidades e poderia ter aberto o placar antes dos 15 minutos. Mas o gol de Luizinho foi anulado (estava impedido) e Gustavo Henrique perdeu um gol inacreditável.

PRÓSPERA VAI DUAS VEZES AO ATAQUE E MARCA DOIS GOLSAté aquele momento, o Próspera procurou apenas se defender e aguardou pacientemente por uma oportunidade com o objetivo de surpreender no contra-ataque. E essa chance apareceu aos 16 minutos.

Ramon tentou dominar a bola na área, mas a bola acabou sobrando para Pedrinho. O meia não titubeou e tirou bonito do goleiro para abrir o marcador a favor do Time da Raça: 1 a 0 para o Próspera.

O Figueirense não teve nem tempo para assimilar o primeiro gol e já tomou o segundo. Aos 20 minutos, Gabriel Henrique recebeu a bola, puxou para o meio e bateu de frente para o gol para marcar um golaço: 2 a 0 para o Próspera, que mostrou até ali muita eficiência.

FIGUEIRA DIMINUI E QUASE EMPATACom o passar dos minutos, o time do Figueira foi colocando os nervos no lugar, retomou o comando da partida e foi em busca de diminuir o prejuízo. Aos 29 minutos, Jhon Cley foi derrubado na área e o árbitro assinalou o pênalti. O mesmo Jhon Cley bateu e fez: 1 a 2.

O Figueirense cresceu ainda mais na partida e criou, antes da partida ir para o intervalo boas oportunidades para marcar, mas faltou capricho para o ataque do Figueirense para colocar a bola para dentro do gol.SEGUNDO TEMPOFIGUEIRENSE CONTINUA MARTELANDO E PERDENDO VÁRIOS GOLSO Figueira voltou do intervalo disposto a tudo para conseguir o empate. Em 20 minutos, o dono da casa criou quatro oportunidades para marcar, mas Gustavo Henrique (duas vezes), Jhon Cley e Luis Gustavo não conseguiram colocar a para dentro.

PABLO É EXPULSO E COMPLICA A VIDA DO FIGUEIRENSEO Próspera, assim como aconteceu no primeiro tempo, se fechou e buscava explorar os espaços deixados pelo Figueira para tentar resolver o jogo no contra-ataque. E o gol poderia ter saído em arrancada de Marcelinho, mas o zagueiro Pablo segurou o atacante do Time da Raça. O problema é que essa falta custou a expulsão do defensor do Figueira.