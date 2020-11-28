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futebol

Fora de casa, Porto vence o Santa Clara pelo Campeonato Português

Equipe de Sérgio Conceição joga mal, mas marca em linda jogada no fim do primeiro tempo. Dragões chegam aos 16 pontos na tabela de classificação...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 18:07

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 18:07
Crédito: Divulgação / Site oficial do Porto
Fora de casa, o Porto visitou o Santa Clara pela oitava rodada do Campeonato Português e venceu a equipe de Açores pelo placar mínimo. Com gol de Luis Díaz no fim do primeiro tempo, os atuais campeões nacionais chegaram aos 16 pontos na competição.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsEm jogo morno, o Porto teve mais a posse de bola no primeiro tempo, mas chegou menos ao gol do que a equipe mandante. Nos acréscimos da primeira etapa, o lateral Wilson Manafá fez linda jogada pela direita e cruzou para Luis Díaz, em um lance acrobático, emendar uma meia-bicicleta para fazer o gol.
Na etapa final, os donos da casa, pressionados pelo resultado adverso, buscaram mais o gol de empate, tiveram mais a posse de bola, criaram as melhores oportunidades, mas não conseguiram balançar as redes do goleiro Agustin Marchesin.
Na próxima rodada do Campeonato Português, o Santa Clara enfrenta o Nacional, da Ilha da Madeira, fora de casa. O Porto, por sua vez, encara o Tondela, no Estádio do Dragão. Antes, porém, a equipe do norte lusitano, joga com o Manchester City pela Liga dos Campeões.

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