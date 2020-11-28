Fora de casa, Porto vence o Santa Clara pelo Campeonato Português

Crédito: Divulgação / Site oficial do Porto

Fora de casa, o Porto visitou o Santa Clara pela oitava rodada do Campeonato Português e venceu a equipe de Açores pelo placar mínimo. Com gol de Luis Díaz no fim do primeiro tempo, os atuais campeões nacionais chegaram aos 16 pontos na competição.

+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsEm jogo morno, o Porto teve mais a posse de bola no primeiro tempo, mas chegou menos ao gol do que a equipe mandante. Nos acréscimos da primeira etapa, o lateral Wilson Manafá fez linda jogada pela direita e cruzou para Luis Díaz, em um lance acrobático, emendar uma meia-bicicleta para fazer o gol.

Na etapa final, os donos da casa, pressionados pelo resultado adverso, buscaram mais o gol de empate, tiveram mais a posse de bola, criaram as melhores oportunidades, mas não conseguiram balançar as redes do goleiro Agustin Marchesin.