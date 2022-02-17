Fora de casa, Paraná é derrotado pelo Cianorte e cai para lanterna do Estadual

Precisando da vitória para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Paranaense, os planos do Paraná acabaram não dando muito certo na noite desta quarta-feira, no estádio Albino Turbay, diante do Cianorte. Sem maiores dificuldades, o Leão dominou boa parte do confronto para garantir mais um feito no Estadual, desta vez por 3 a 0, placar esse que complicou a vida do Tricolor na tabela de classificação.
Com o resultado, a equipe comandada por João Burse chegou aos 14 pontos subindo para a 4ª colocação, enquanto o time comandado por Rodrigo Cascca, por conta do novo revés, acabou caindo para a lanterna com apenas 4 pontos somados.
Fazendo valer o fator casa, a equipe do Cianorte tratou de ir para cima do Paraná nos primeiros minutos. Com isso, aos 6, Alan Grafite, após dominar a bola e girar, mandou para o fundo das redes sem chances para o goleiro Lucas Wingert, abrindo o placar para os mandantes.
Na sequência, o Tricolor tentou dar a resposta rapidamente. Em nova chegada ao seu campo de ataque, Castanha acabou finalizando, mas a tentativa não chegou a oferecer perigo já que a defesa mostrou-se atenta. Com o panorama a favor do Leão, o jogo passou a ficar mais equilibrado já que os visitantes precisavam correr atrás do prejuízo no marcador até meados dos 25 minutos.
POUCA CRIAÇÃO DO PARANÁ
Com o tempo passando, o duelo passou a ficar morno. Até os 40, apesar de uma chance para cada lado, a melhor chance foi a favor do Cianorte com Luiz Fernando, porém o atacante acabou desperdiçando a chance de ampliar.
Já nos momentos finais, até os acréscimos, foi o Paraná quem tentou dar a última investida. Em cobrança de falta, André Krobel bateu forte, mas o goleiro Léo Stefen acabou afastando o perigo, sendo esse o último lance antes do apito do árbitro mandando os dois times para os vestiários.
SITUAÇÃO DOS VISITANTES COMPLICA COM O RIVAL AMPLIANDO
Sabendo da necessidade de recuperar-se no jogo visando uma virada, o Paraná viu as coisas dificultarem ainda mais na segunda etapa. Em uma primeira chance, Alan Grafite não conseguiu converter em gol, porém viu seu companheiro de time, Luiz Fernando, aos 9, pegar rebote na defesa do goleiro Lucas Wingert, fazendo 2 a 0 no placar.
E o Leão queria mais. Percebendo o bom momento, partiu pra cima do Tricolor na expectativa de liquidar o confronto de vez, pressionando com jogadas ofensivas, dando muito trabalho ao sistema defensivo rival até meados dos 25 minutos.
CIANORTE FECHA A CONTA NA RETA FINAL DE JOGO
Com algumas alterações promovidas por Rodrigo Cascca, o panorama do jogo pouco mudou. Com a torcida local empolgada com o resultado aos gritos de 'olé' a cada passe trocado, Eduardo Doma, aos 39, tratou de ampliar para o Leão, fechando a conta por 3 a 0 para festa nas arquibancadas.FICHA TÉCNICACIANORTE 3x0 PARANÁ
Data e horário: 16/02/2022, às 19h (de Brasília)Local: Estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR)Árbitro: Robson BabinskiAssistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Ideidy Henrique Costa
Cartões Amarelos: Rayne, 1'/1ºT; Moisés Gaúcho, 12'/2ºT; André Krobel, 17'/2ºT; Juninho, 38'/2ºT
Gols: Alan Grafite, 6'/1ºT (1-0); Luiz Fernando, 9'/2ºT (2-0); Eduardo Doma, 39'/2ºT (3-0)
CIANORTE: Léo Steffen; Bruno Leite, Eduardo Doma, Helder e Mateus Rodrigues (Cristhian, aos 46'/2ºT); Ralf, Morelli (Igor, aos 34'/2ºT) e Farinha; Coutinho (Philip, aos 28'/2ºT), Luiz Fernando (Guilherme Teixeira, aos 47'/2ºT) e Alan Grafite (Fabrício, aos 47'/2ºT).(Técnico: João Burse)
PARANÁ: Lucas Wingert; André Krobel, Rodolfo Mol (Franklin, 29'/2ºT), Rayne e Kazu (Thiago Juan, 30'/2ºT); Luan (Mikael, no intervalo), Vinícius Kiss e Ueslei Brito; Moisés Gaúcho (Juninho, aos 17'/2ºT), Castanha (Douglas Araújo, aos 17'/2ºT) e Tadeu.(Técnico: Rodrigo Cascca)